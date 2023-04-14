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AMD представила профессиональные видеокарты Radeon Pro W7900 и W7800, последняя с 256-битной шиной
Возможно, Radeon Pro W7800 намекает, какой может быть следующая потребительская видеокарта.
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AMD представила две новых профессиональных видеокарты: Radeon Pro W7900 48 ГБ и Radeon Pro W7800 32 ГБ. Это первые решения такого класса на базе архитектуры RDNA 3. Обе используют один и тот же GPU под кодовым названием Navi 31, но в разных конфигурациях. Относительно предыдущего флагмана, AMD Radeon PRO W7900 предлагает в 1,5 раза большие объём видеопамяти и вычислительную производительность – до 61 Тфлопс.

Источник: AMD

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Конфигурация графического процессора Navi 31 XTX в Radeon Pro W7900 предлагает 96 вычислительных блоков Compute Units (CU) и 6144 потоковых процессоров (Streaming Processors, SP), пиковая частота 2,5 ГГц. Чип соединяется с 48 ГБ памяти ECC GDDR6 18 Гбит/с посредством 384-битной шины — общая пропускная способность составляет 864 ГБ/с. Энергопотребление 295 Вт. По информации AMD, ускоритель близок по производительности к NVIDIA RTX 6000 Ada, в частности, набирает 329 баллов в SPECviewperf Geomean, по сравнению с 356,6 баллами для решения NVIDIA, однако если цена Radeon Pro W7900 составляет 3999 долларов, RTX 6000 Ada стоит примерно 8615 долларов.

Источник: AMD и El Chapuzas Informatico

AMD Radeon Pro W7800 использует вариант Navi 31 с 4480 SP на той же частоте. Ускоритель оснащён 32 ГБ 256-битной GDDR6, пропускная способность составляет 576 ГБ/с. Видеокарта потребляет 260 Вт энергии, для неё заявлена пиковая вычислительная производительность 45,2 Тфлопс. Что интересно, если Radeon Pro W7900 можно назвать модификацией потребительской Radeon RX 7900 XTX, то аналога W7800 в потребительской линейке нет, это первая видеокарта RDNA 3 с 256-битным интерфейсом памяти и такой конфигурацией графического процессора. Вполне вероятно, что скоро AMD представит видеокарты Radeon RX 7800, которые будут иметь похожие характеристики. Стоит W7800 2499 долларов, что опять-таки меньше, чем конкурирующее решение NVIDIA RTX A5500.

Также стоит отметить поддержку видеокартами AMD нового поколения DisplayPort 2.1 (UHBR 20 Гбит/с), что будет полезно в профессиональной среде для подключения мониторов с высоким разрешением.

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Источники
AMD
El Chapuzas Informatico
Tom's Hardware
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#amd #видеокарты
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