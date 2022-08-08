Три модели, две из которых для настольных систем.

Как и планировалось, к началу выставки SIGGRAPH 2022 корпорация Intel представила первые профессиональные графические ускорители Arc Pro серии A, в их числе один мобильный вариант и два настольных. Вариант Arc Pro 30M предназначен для мобильных рабочих станций и предлагает 3,5 Тфлопс вычислительной производительности в операциях FP32 и 4 ГБ видеопамяти GDDR6 64-бит при уровне энергопотребления в диапазоне 35…50 Вт.

реклама

Настольные решения Intel ориентированы на компактные системы, видеокарты Arc Pro A40 и A50 имеют низкопрофильную конструкцию, первая занимает один слот расширения и предлагает аналогичную мобильному варианту вычислительную производительность, а вот второй вариант занимает уже два слота и предлагает 4,8 Тфлопс на операциях FP32. Обе настольные видеокарты оснащаются 6 Гб видеопамяти GDDR6 96-бит и обладают энергопотреблением 50 Вт и 75 Вт для меньшего и большего варианта соответственно.

Все видеокарты поддерживают вывод на 4 дисплея, мобильный вариант будет ограничен дизайном каждого конкретного ноутбука, а настольные имеют 4 выхода mini-DP 1.4 с поддержкой аудио. Можно подключить два 8K дисплея 60 Гц или четыре 4K 60 Гц, а можно использовать конфигурации с большей частотой обновления, подключив два 5K 120 Гц дисплея или один 5K 240 Гц. Есть поддержка Dolby Vision, кодирования и декодирования AV1, трассировки лучей, возможностей машинного обучения, современных графических API (DirectX 12 Ultimate, OpenCL, Vulkan).

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Графика Intel Arc Pro серии A нацелена на сертификацию ведущих профессиональных программных приложений в области архитектуры, проектирования, строительства и производства, оптимизированы для приложений моделирования, таких как Blender, и работают с открытыми библиотеками из набора инструментов Intel oneAPI Rendering Toolkit. Компьютеры на базе ускорителей ожидаются к концу этого года.