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Intel представила первые настольные и мобильные профессиональные видеокарты Arc Pro
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Как и планировалось, к началу выставки SIGGRAPH 2022 корпорация Intel представила первые профессиональные графические ускорители Arc Pro серии A, в их числе один мобильный вариант и два настольных. Вариант Arc Pro 30M предназначен для мобильных рабочих станций и предлагает 3,5 Тфлопс вычислительной производительности в операциях FP32 и 4 ГБ видеопамяти GDDR6 64-бит при уровне энергопотребления в диапазоне 35…50 Вт.

Источник: Intel Corporation

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Настольные решения Intel ориентированы на компактные системы, видеокарты Arc Pro A40 и A50 имеют низкопрофильную конструкцию, первая занимает один слот расширения и предлагает аналогичную мобильному варианту вычислительную производительность, а вот второй вариант занимает уже два слота и предлагает 4,8 Тфлопс на операциях FP32. Обе настольные видеокарты оснащаются 6 Гб видеопамяти GDDR6 96-бит и обладают энергопотреблением 50 Вт и 75 Вт для меньшего и большего варианта соответственно.

Все видеокарты поддерживают вывод на 4 дисплея, мобильный вариант будет ограничен дизайном каждого конкретного ноутбука, а настольные имеют 4 выхода mini-DP 1.4 с поддержкой аудио. Можно подключить два 8K дисплея 60 Гц или четыре 4K 60 Гц, а можно использовать конфигурации с большей частотой обновления, подключив два 5K 120 Гц дисплея или один 5K 240 Гц. Есть поддержка Dolby Vision, кодирования и декодирования AV1, трассировки лучей, возможностей машинного обучения, современных графических API (DirectX 12 Ultimate, OpenCL, Vulkan).

Источник: Intel Corporation
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Графика Intel Arc Pro серии A нацелена на сертификацию ведущих профессиональных программных приложений в области архитектуры, проектирования, строительства и производства, оптимизированы для приложений моделирования, таких как Blender, и работают с открытыми библиотеками из набора инструментов Intel oneAPI Rendering Toolkit. Компьютеры на базе ускорителей ожидаются к концу этого года.

Источник:
Intel Corporation
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