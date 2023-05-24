В первых обзорах карта немного опережает Radeon RX 6650 XT.

AMD сделала долгожданное официальное объявление о выпуске видеокарт Radeon RX 7600 на базе новейшей графической архитектуры RDNA 3. Модель ориентирована на массовый сегмент геймеров и предложит им в современных играх производительность, достаточную для комфортного игрового процесса с частотой кадров более 60 FPS при разрешении 1080p, а также возможности проводить трансляции в высоком качестве благодаря поддержке кодирования AV1. Кроме этого, AMD заявляет, что при максимальных настройках новинка в среднем на 29% быстрее Radeon RX 6600 и на 34% быстрее NVIDIA GeForce RTX 3060 8 ГБ. Кроме кодирования AV1, в числе отмеченных возможностей Radeon RX 7600 новый движок AMD Radiance Display и, на усмотрение каждого конкретного вендора, наличие DisplayPort 2.1 видеовыхода. Рекомендованная цена 269 долларов США, старт продаж — 25 мая.

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Как отмечают специалисты TechPowerUp в своём обзоре, Radeon RX 7600 основана на кристалле Navi 33, который выполнен по 6-нм (DUV) техпроцессу, значительно менее плотному, чем 5-нм (EUV), используемый при производстве Navi 31 для видеокарт RX 7900. Чип имеет площадь 204 мм2 и 13,3 миллиарда транзисторов. Но все архитектурные достоинства RDNA 3 сохраняются. Производительность новинки соответствует ожиданиям, она быстрее RX 6650 XT до 3,2% в разрешении 1080p. Во всех протестированных TechPowerUp играх RX 7600 обеспечила больше 60 FPS при разрешении 1080p. Во время игр энергопотребление держалось на отметке 160 Вт, а частота в пике увеличивалась до 2937 МГц.

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В целом, рецензенты остались довольны видеокартой, отмечая отличную производительность в 1080p, эффективность, тихую работу, полупассивным режим вентиляторов, небольшие размеры и другие, уже упомянутые достоинства RDNA 3. Карта обладает отличным разгонным потенциалом. В числе недостатков небольшой прирост производительности в классе относительно прошлого поколения, повышенное энергопотребление при подключении нескольких мониторов, не изменившееся относительно прошлого поколения соотношение цены и производительности — специалисты хотели бы видеть новинку с ценой не более 229 долларов.