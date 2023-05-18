Есть две версии Ti на 8 и 16 ГБ видеопамяти.

NVIDIA официально представила три новые видеокарты среднего класса: GeForce RTX 4060 Ti в версиях на 8 и 16 ГБ видеопамяти, а также базовую версию RTX 4060. Продажи 8-гиговой RTX 4060 Ti начинаются уже 24 мая по цене от 399 долларов США. Продажи RTX 4060 Ti 16 ГБ начинаются в июле по цене от 499 долларов США, в этом же месяце появится базовая RTX 4060 с ценой от 299 долларов США.

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NVIDIA сравнивает GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ с прямыми предшественниками, RTX 3060 Ti и 2060 Super, которые стоили столько же. Наблюдается существенный рост теоретической вычислительной производительности от поколения к поколению, так RTX 4060 Ti быстрее 3060 Ti в шейдерных операциях на 37,5%, в тензорных до 2,7 раз, а теоретический прирост производительности ядер для ускорения трассировки лучей составляет 59%. Что касается базовой RTX 4060, относительно RTX 3060 новинка быстрее по расчётным значениям шейдерной производительности на 15%, до 2,4 раз в тензорных операциях и до 40% в операциях, связанных с трассировкой лучей.

Новинки положительно выделяются новым кодировщиком 8-го поколения с поддержкой AV1, поддержкой DLSS 3, увеличенным объёмом кэш-памяти 2-го уровня и меньшим энергопотреблением. Характеристики подсистемы памяти NVIDIA указывает интересно, также, как и конкурент.

На первый взгляд, подсистема памяти GeForce RTX 4060 Ti уступает таковой в 3060 Ti, 128-битная шина против 256-битной и 288 ГБ/с общей пропускной способности (ПСП) против 448 ГБ/с — серьёзные потери. Но теперь NVIDIA оперирует не только общей пропускной способностью, но и так называемой эффективной пропускной способностью, которая учитывает влияние восьмикратно увеличившегося кэша 2-го уровня. Эффективное значение ПСП для RTX 4060 Ti составляет 554 ГБ/с и это уже больше, чем у видеокарты прошлого поколения. Формула расчёта не уточняется, но, например, конкурент определяет это значение, умножая ПСП кэш-памяти на коэффициент попадания данных в кэш для конкретного разрешения, а затем прибавляет полученное к ПСП видеопамяти. У RTX 4060 эффективная ПСП равна 453 ГБ/с. NVIDIA уделяет больше внимания новой подсистеме памяти Ada Lovelace в бюджетных видеокартах, чтобы объяснить потребителям: больший объём кэш-памяти снижает нагрузку на основную видеопамять и повышает эффективность её использования, за счёт чего видеокарта нового поколения с меньшей ПСП работает не хуже аналогов прошлого поколения с более высокой ПСП.

Энергопотребление TGP обоих вариантов GeForce RTX 4060 Ti составляет 160 Вт, однако в типичных игровых нагрузках видеокарта в среднем требует 140 Вт — на 29…30% меньше RTX 3060 Ti. Базовой RTX 4060 вообще требуется только 110…115 Вт. В игровых тестах NVIDIA новинки доминируют над предшественниками, даже в играх без DLSS 3, а там, где есть поддержка генерации кадров, преимущество новинок может приближаться к двукратному.

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Источники NVIDIA