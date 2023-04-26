Sparkle (Sparkle Computer Co.) возвращается на рынок потребительских видеокарт спустя много лет, пополнив ряды партнёров Intel. Компания представила свои нестандартные модели Intel Arc A750 и Arc A380, сообщает Wccftech со ссылкой на ресурс Benchlife. В прошлом компания Sparkle сотрудничала с NVIDIA и выпускала видеокарты как в референсном, так и собственном дизайне, однако по каким-то причинам после серии GeForce GTX 600 компания прекратила выпуск потребительских видеокарт.
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Тайваньский производитель обновил официальный сайт, добавив описание трёх новых продуктов: Intel Arc A750 Titan OC Edition, Arc A750 ORC OC Edition и Arc A380 ELF, — дизайн всех моделей значительно отличается. Так Titan OC Edition является самой крупной видеокартой с трёхвентиляторной системой охлаждения, ORC OC Edition оснащена уже двумя вентиляторами, а младшая Arc A380 ELF и вовсе только одним.
Модели A750 ожидаемо имеют более продвинутый радиатор на тепловых трубках, а также некоторые интересные возможности, например, технология Thermal Sync используется для изменения цвета подсветки на кожухе видеокарты в зависимости от температуры графического процессора. Обе карты имеют заводской разгон и используют два 8-контактных разъёма дополнительного питания. Intel Arc A380 ELF очень компактная видеокарта, одним из существенных отличий которой является отсутствие дополнительного питания.
Таким образом Sparkle пополнил список известных партнёров Intel по производству видеокарт, в который входят такие компании, как ASRock, Acer, Gunnir и MSI.