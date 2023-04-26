В прошлом компания работала с NVIDIA.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Sparkle (Sparkle Computer Co.) возвращается на рынок потребительских видеокарт спустя много лет, пополнив ряды партнёров Intel. Компания представила свои нестандартные модели Intel Arc A750 и Arc A380, сообщает Wccftech со ссылкой на ресурс Benchlife. В прошлом компания Sparkle сотрудничала с NVIDIA и выпускала видеокарты как в референсном, так и собственном дизайне, однако по каким-то причинам после серии GeForce GTX 600 компания прекратила выпуск потребительских видеокарт.

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Тайваньский производитель обновил официальный сайт, добавив описание трёх новых продуктов: Intel Arc A750 Titan OC Edition, Arc A750 ORC OC Edition и Arc A380 ELF, — дизайн всех моделей значительно отличается. Так Titan OC Edition является самой крупной видеокартой с трёхвентиляторной системой охлаждения, ORC OC Edition оснащена уже двумя вентиляторами, а младшая Arc A380 ELF и вовсе только одним.

Модели A750 ожидаемо имеют более продвинутый радиатор на тепловых трубках, а также некоторые интересные возможности, например, технология Thermal Sync используется для изменения цвета подсветки на кожухе видеокарты в зависимости от температуры графического процессора. Обе карты имеют заводской разгон и используют два 8-контактных разъёма дополнительного питания. Intel Arc A380 ELF очень компактная видеокарта, одним из существенных отличий которой является отсутствие дополнительного питания.

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Таким образом Sparkle пополнил список известных партнёров Intel по производству видеокарт, в который входят такие компании, как ASRock, Acer, Gunnir и MSI.

Источники Sparkle Wccftech Benchlife