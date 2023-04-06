Также сообщается о потенциальной поддержке PCIe Gen5, но официально все эти возможности не заявлены для чипсета.

На прошлой неделе AMD представила бюджетный чипсет A620, рекомендованная цена материнских плат на его основе начинается от 85 долларов США. Сравнительно недорого, но данные платы имеют ряд существенных ограничений, так официально на них заблокирован разгон, PBO и Curve Optimizer, а подсистема питания ориентирована на работу с 65-ваттными процессорами. Тем не менее, некоторые производители выпустили модели с довольно хорошим «обвесом» по более высокой цене. С одной стороны, оснащение некоторых моделей может показаться избыточным, с другой стороны, последние новости указывают на то, что в некоторых, более дорогих платах A620, производители могли реализовать гораздо больше возможностей, чем заявлено официально.

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Так недавно стало известно, что материнская плата ASRock A620M Pro RS Wi-Fi позволяет PCIe Gen5 накопителям работать на полной скорости в основном слоте M.2, хотя поддержка данного интерфейса не должна быть реализована на платах A620. Теперь китайский ресурс MyDrivers сообщает о сюрпризах на материнских платах ASUS. Во-первых, информационно диагностическая программа HWiNFO64 определила на материнской плате ASUS TUF GAMING A620M-PLUS поддержку PCIe Gen5. К сожалению, это ещё ни о чём не говорит, нужно проверить, работает ли накопитель на полной скорости — доказательств этого ресурс не приводит. Во-вторых, авторы MyDrivers утверждают, что на плате ASUS RPIME A620M-A в паре с 12-ядерным процессором Ryzen 9 7900 смогли активировать технологию PBO, что повысило производительность в Cinebench R23 на 9%.

Результат с PBO. Без PBO оценки составляют 1953 и 25347 баллов. Источник: MyDrivers

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На данный момент рано делать выводы, если даже допустить, что на указанных материнских платах действительно есть перечисленные возможности и они полноценно работают, то будущими обновлениями их могут заблокировать, поскольку компанией AMD они официально для A620 не заявлены. В ином случае, поддержка PBO и самой современной версии PCIe Gen5 на более дорогих платах A620 может полностью оправдать их стоимость.

Источники MyDrivers