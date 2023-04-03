Официально заявлена поддержка PCIe Gen4.

На прошлой неделе были представлены материнские платы AMD AM5 на базе чипсета A620, бюджетные решения с официальной рекомендованной от 85 долларов США. Платы во многом ограничены, в частности, отсутствует возможность разгона процессора. Более того, стало известно, что платы ориентированы на работу с 65-ваттными процессорами, ограничения VRM скажутся на многопоточной производительности более мощных моделей. Тем не менее, некоторые производители представили хорошо оснащённые варианты с дополнительным охлаждением подсистемы питания и M.2 накопителя, сетевыми картами 2,5 Гбит/с и дополнительными M.2 разъёмами. Похоже, от некоторых плат можно ожидать даже большего. Ресурс Wccftech сообщает о поддержке PCIe Gen5 для основного M.2 накопителя на материнской плате ASRock A620M Pro RS Wi-Fi. Это одна из лучших плат A620, в ней реализовано дополнительное охлаждение, три M.2 разъёма для SSD, на задней панели есть USB 3.2 Gen1 Type-C.

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Специалисты Wccftech утверждают, что в распоряжении их источников находится материнская плата и новейший твердотельный накопитель PCIe Gen5 от компании CFD Gaming. В ходе тестирования ATTO Benchmark накопитель без проблем показал номинальные скоростные показатели около 10 ГБ/с. При этом ASRock на официальном сайте заявляет только о поддержке PCIe Gen4, но максимальная пропускная способность этого интерфейса 8 ГБ/с.

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Похожая ситуация уже наблюдалась в прошлом, некоторое производители выпустили для материнских плат B450 прошивки, с которыми PCIe Gen4 накопители и видеокарты работали на полной скорости, хотя платы поддерживали только PCIe Gen3. Кажется, в последующих прошивках от этого всё-таки отказались из-за несоответствия некоторым требованиям. Как считает Wccftech, возможно повторение данного сценария, но источники ресурса утверждают, что компонентны ASRock A620M Pro RS Wi-Fi позволяют реализовать PCIe Gen5.

Источники Wccftech