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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Флагманская GeForce GTX 1080 из 2016 года не уступила RTX 3050 в современных играх
Видеокарты оказались очень близки, а где то GTX 1080 даже быстрее.
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Pascal Brändle, Unsplash

Эволюция видеокарт отлично прослеживается по соотношению производительности флагманских моделей прошлых поколений и новых моделей начального класса.  Владельцам старых топовых видеокарт наверняка стоит задумываться об обновлении, если производительность уже не выше современного бюджетного варианта. Применима ли данная ситуация к владельцам NVIDIA GeForce GTX 1080? Неплохо бы сравнить видеокарту с современной RTX 3050, что интересно, модели имеют одинаковое количество CUDA-ядер и видеопамяти. YouTube блогер RandomGaminginHD провёл такое сравнение.

Данные : RandomGaminginHD, YouTube

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По итогу тестирования видеокарты показали очень близкие результаты, в современных играх RTX 3050 немного быстрее по редким событиям, но GTX 1080 показала преимущество в паре популярных проектов: The Witcher 3 и Resident Evil 4 Remake. Флагман семейства Pascal всё ещё отлично чувствует себя, но на стороне современной модели поддержка трассировки лучей и DLSS. Вряд ли в этом поколении NVIDIA сможет чем-то удивить в бюджетном сегменте, если его вообще можно назвать бюджетным при цене моделей от 250 долларов, но к выходу следующей серии видеокарт апгрейд может быть оправдан, тем более, есть прогнозы, что в будущем году игровая индустрия уже прочно встанет на рельсы некст-гена.

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Источники
RandomGaminginHD, YouTube
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#nvidia #видеокарты
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