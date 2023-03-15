Технологию масштабирования видео в браузере NVIDIA RTX Video Super Resolution (VSR) протестировали.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Christian Wiediger, Unsplash

Технология масштабирования видео в браузере NVIDIA RTX Video Super Resolution (VSR) стала доступна на видеокартах GeForce RTX 30 и 40 серии с выходом драйвера Game Ready 531.18, с тех пор уже вышел хотфикс для устранения неприятного бага и новый WHQL драйвер. Накануне обзор технологии VSR появился на известном YouTube канале GamersNexus, в целом, технология произвела хорошее впечатление, она качественно справляется с масштабированием, как динамичного, так и статичного изображения.

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Наиболее заметны улучшения при масштабировании из разрешения 720p, в данном случае VSR устраняет шумы, ощутимо улучшает качество мелких деталей и текста. При меньшем разрешении входных данных уже недостаточно для повышения детализации, но технология по-прежнему улучшает картинку, снижая шумы вокруг объектов. Также качество работы технологии снижается, если битрейт видео низкий, что актуально для некоторых стриминговых платформ. Если разглядывать изображение «под микроскопом», можно заметить огрехи, иногда вокруг текста появляются ореолы, возможны и другие артефакты, но в общем и целом технология работает довольно хорошо.





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Для работы RTX Video Super Resolution используются тензорные ядра видеокарт RTX, чем выше входное разрешение, тем выше нагрузка, поэтому специалисты не рекомендуют использовать технологию одновременно с играми или приложениями, которые задействуют тензорные ядра, это скажется на производительности. После включения технологии в панели управления NVIDIA, она будет автоматически обрабатывать видео, когда разрешение видеоплеера выше разрешения источника. Специалисты ожидают дальнейшего развития VSR, надеясь, что технология будет улучшаться также, как улучшался DLSS.