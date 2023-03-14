Драйвер устраняет высокую нагрузку на ЦП от процесса NVIDIA Container.

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NVIDIA выпустила новый графический драйвер GeForce Game Ready 531.29, но судя по списку изменений, нового драйвер практически ничего не приносит. Похоже, что это просто WHQL пакет, который представляет собой оригинальный выпуск 531.18 с включёнными правками из недавнего хотфикса 531.26. Стоит напомнить, что хотфикс был выпущен, чтобы исправить высокую нагрузку на процессор от компонента драйвера NVIDIA Container, а также различные случайные ошибки, которым были подвержены некоторые дискретные решения для ноутбуков. Впрочем, прибавка в новом выпуске всё же есть: исправили несколько проблем со стабильностью приложения Adobe Premiere Pro.

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Есть в примечаниях и странность, как заметили пользователи, проблема с увеличением задержки DPC пропала из списка известных, но не появилась в списке исправленных. По информации пользователя Reddit под псевдонимом Reinhardovich, проблема сохраняется, временно решить её можно путём включения плана электропитания «предпочитать максимальную производительность» в панели управления NVIDIA.

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Выпуск GeForce Game Ready 531.18 содержал дополнительные оптимизации для игры Atomic Heart с поддержкой DLSS 3, а также для шутера THE FINALS, который поддерживает полный набор технологий NVIDIA. Ещё одним значимым нововведением была поддержка технологии масштабирования видео RTX Video Super Resolution в браузерах Google Chrome и Microsoft Edge.