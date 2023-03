Модель позиционируется как лучший процессор для геймеров.

Tomas Malik, Unsplash

AMD выпустила первые 3D V-Cache процессоры из новой серии в конце февраля, 16-ядерный вариант Ryzen 9 7950X3D был признан многими изданиями лучшим игровым процессором, а вот 12-ядерный 7900X3D оставил неоднозначное впечатление. Данные модели сделали универсальными за счёт асимметричного расположения 3D V-Cache, дабы обеспечить наилучшую производительность в широком спектре задач. В компании готовят ещё одну модель специально для геймеров, в апреле появится Ryzen 7 7800X3D, который использует один 8-ядерный кристалл с ядрами и дополнительным кэшем. Эта простая конструкция не потребует дополнительных оптимизаций и обеспечит максимальную производительность в играх. Маркетинговые материалы AMD, опубликованные ресурсом Tom’s Hardware, указывают на преимущество над флагманским процессором конкурента.

реклама

AMD сравнивает Ryzen 7 7800X3D с 24-ядерным Core i9-13900K, утверждая, что 8-ядерная новинка с 3D V-Cache до 24% быстрее в Horizon Zero Dawn. Относительно Ryzen 7 5800X3D предыдущего поколения процессор быстрее до 30% в Dota 2. В компании не сравнивают напрямую 3D V-Cache процессоры нового поколения, но специалисты Tom’s Hardware прилагают отдельные данные по Ryzen 9 7950X3D. Так вот, в Horizon Zero Dawn процессор 7950X3D быстрее 13900K на 27%, т.е. чуть быстрее 7800X3D, однако есть ещё один перекрёстный результат, в Rainbow Six Siege 16- и 8-ядерная модели показывают одинаковое преимущество 13%.

Начало продаж AMD Ryzen 7 7800X3D запланировано на 6 апреля 2023 года, рекомендованная цена процессора 449 долларов США существенно меньше 699 долларов за Ryzen 9 7950X3D и 589 долларов за Intel Core i9-13900K. С учётом этой разницы, высокой энергоэффективности, появлением на рынке недорогих материнских плат и большего ассортимента DDR5 памяти, выход Ryzen 7 7800X3D может стать для многих отличным моментом для сборки нового игрового ПК. К слову, наконец-то в продаже была замечена AM5 плата ценой 125 долларов, а инсайдеры предсказывают, что AMD реализует в будущих прошивках совместимость с модулями DDR5 промежуточного объёма.