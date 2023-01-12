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После устранения проблем BIOS AGESA 1.0.0.4 для плат AMD AM5 возвращается на сайты производителей
Ранее BIOS был отозван из-за проблем с некоторыми процессорами AMD.
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В конце прошлой недели стало известно об отзыве новых BIOS AGESA 1.0.0.4 для материнских плат AMD AM5. По неподтверждённой информации, присутствовала проблема в прошивке SMU, которая в конечном итоге приводила к невозможности загрузки системы. Проблема проявлялась на определённых вариантах 6- и 12-ядерных процессоров Ryzen 7000, то ли из-за отключения ядер Core0 и/или Core7, что, в свою очередь, препятствовало загрузке, то ли из-за того, что эти ядра уже были отключены.

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Как сообщает Twitter* блогер и инсайдер под псевдонимом @g01d3nm4ng0, были затронуты процессоры с двумя кристаллами CCD и неполной конфигурацией ядер. Также инсайдер сообщает, что исправные версии BIOS с обновлёнными модулями SMU до версии 84.79.210 возвращаются на сайты производителей, так на сайте компании MSI они уже доступны для загрузки, версии от 12 января 2023 года. В случае MSI, прошивка получила статус бета версии. Если данное обновление действительно требуется, можно порекомендовать перед установкой дополнительно проверить версию прошивки SMU и убедиться, что это новая версия.

Новый BIOS от 12 января, на примере MSI MAG B650M MORTAR. Источник: MSI
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В BIOS AGESA 1.0.0.4 должна быть внедрена поддержка новых 65-ваттных процессоров AMD Ryzen 7000 и начальная поддержка Ryzen 7000X3D. Мировые продажи первых начались 10 января, о чём напоминалось ранее. Дата выпуска линейки с 3D V-Cache остаётся неизвестна, как оказалось, появившаяся накануне информация о выпуске этих процессоров 14 февраля недействительна.

Источники
@g01d3nm4ng0 в Twitter*
* заблокирован в РФ
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#amd #процессоры #amd ryzen
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