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Начались продажи 65-ваттных AMD Ryzen 7000 — ощутимо дешевле и есть комплектный кулер
А производительность особо то и не поменялась.
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Источник: AMD и AnandTech

На прошлой неделе AMD представила три 65-ватнных процессора в линейке AMD Ryzen 7000, это 6-, 8- и 12-ядерные модели. Новинки довольно интересные, во-первых, рекомендованные цены стали ощутимо ниже, на величину от 120 до 70 долларов США, по сравнению с моделями Ryzen 7000X. Во-вторых, процессоры поставляются с комплектными системами охлаждения и, несмотря на совместимость AM4 кулеров с новой платформой, кому-то новое охлаждение может понадобиться, а значит комплектный кулер — ещё одна возможность сэкономить.

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В-третьих, AMD не стала блокировать разгон на 65-ваттных моделях, что, по заверениям компании, при наличии производительной жидкостной системы охлаждения позволяет повысить производительность до 39% за счёт активации и настройки режима PBO. Сегодня за рубежом начались продажи новых процессоров, напоминает VideoCardz, рекомендованные цены для рынка США уже были озвучены, теперь появились значения для европейского рынка:

  • AMD Ryzen 9 7900 — 479 евро
  • AMD Ryzen 7 7700 — 369 евро
  • AMD Ryzen 5 7600 — 259 евро

Интересный вопрос, может ли комплектный кулер справиться с охлаждением данных моделей. Можно обратить внимание на обзор ресурса HardwareLuxx, специалисты которого проверили AMD Ryzen 9 7900 с комплектным Wraith Prism на четырёх тепловых трубках. Без активации PBO кулер справился со своей задачей, под нагрузкой Cinebench R23 процессор разогрелся до 67°C и это на 3°C выше, чем в случае с монструозным be quiet! Dark Rock Pro 4.

Режим PBO 2 кардинально меняет картину и Ryzen 9 7900 в том же тесте греется уже до 93°C, но до ограничителя мощности есть ещё запас в пару градусов. Производительность при многократных запусках теста постепенно снижается, но за 7 циклов оценка бенчмарка снизилась только на 2%. В играх специалисты разницы не заметили, так что кулер более или менее справляется, но это касается Wraith Prism — он идёт в комплекте с Ryzen 9 7900 и Ryzen 7 7700, а вот Ryzen 5 7600 комплектуется простеньким алюминиевым Wraith Stealth.

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В целом, с хорошим охлаждением и включённым PBO процессор Ryzen 9 7900 выступает на том же уровне, что и более дорогая модель Ryzen 9 7900X, многое зависит от быстрой памяти, специалисты отмечают большой скачок при переходе на DDR5-6000 CL30, стоит напомнить, что эффективная частота 6000 МГц называлась представителями AMD оптимальной для новых процессоров.

Источники
VideoCardz
HardwareLuxx
AnandTech
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#amd #процессоры #amd ryzen
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