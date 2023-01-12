Накануне сообщалось, что процессоры AMD Ryzen 7000X3D выпустят 14 февраля — дата появилась на официальном сайте AMD. Как оказалось, на сайте была указана неактуальная дата, об этом AMD уведомила СМИ, в частности, ресурс Wccftech. Точная дата запуска серии до сих пор не установлена, известен только месяц — февраль. Когда компания определится с датой, появится новая информация, вероятно, официальное объявление, которого накануне не было и это вызывало некоторые подозрения.
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«Как вы знаете, сегодня на сайте AMD.com была размещена информация о дате выхода процессоров серии Ryzen 7000X3D для настольных ПК, однако эта дата не соответствует действительности. На данный момент мы не утвердили дату запуска. Мы предоставим обновлённую информацию о сроках доступности этих процессоров позже», — цитирует Wccftech уведомление от компании.
Пользуясь случаем можно напомнить, что AMD представила в серии Ryzen 7000X3D три процессора с 3D V-Cache — это 16-, 12- и 8-ядерная модели. У старших 16- и 12-ядерных процессоров, оснащённых парой кристаллов CCD, только на один из них установлен дополнительный кэш. Отсутствие дополнительного кэша на втором кристалле позволило повысить тактовую частоту его ядер. AMD собирается в сотрудничестве с Microsoft внедрить оптимизации в Windows, а также реализовать дополнительный функционал в драйвере чипсета, чтобы привязывать определённые приложения к определённому CCD для повышения общей производительности.
- Источники
- Wccftech