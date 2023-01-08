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Проблемы в BIOS AGESA 1.0.0.4 приводят к отключению ядер процессоров AMD Ryzen 7000
Прошивки уже отозваны рядом производителей, но у некоторых ещё доступны для загрузки.
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Несколько дней назад производители материнских плат выпустили новые BIOS AGESA 1.0.0.4 для решений AMD AM5 на базе чипсетов 600-серии. Вскорости выяснилось, что прошивки вызывают серьёзные проблемы, поэтому на данный момент ссылки на их загрузку удалены многими производителями, но не всеми, кто-то уже мог загрузить BIOS заранее, чтобы обновиться позже — делать этого не стоит. Как сообщает Wccftech и Twitter* инсайдер @g01d3nm4ng0, проблемы BIOS на базе AMD AGESA 1.0.0.4 предположительно приводят к отключению одного ядра, например, Core0 в случае с 6-ядерными процессорами Ryzen 5 7600X.

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Новая прошивка должна была обеспечить расширенную поддержку представленных недавно 65-ваттных процессоров Ryzen 7000, а также обеспечить раннюю поддержку Ryzen 7000 X3D, которые появятся в следующем месяце. Версия SMU в отозванной прошивке 84.79.204, в следующей прошивке проблему исправят, SMU должен обновиться до версии 84.79.210.

Источники
@g01d3nm4ng0 в Twitter*
Wccftech
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#amd #материнские платы #amd ryzen
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