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Radeon RX 6700 с 10 ГБ видеопамяти 160 бит должны появиться на рынке в ближайшее время
Сначала игровые модели переделывали в майнерские, а теперь наоборот — майнерские в игровые.
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В разгар бума майнинга некоторые производители стали выпускать для майнеров нестандартные видеокарты, в частности, мобильные графические процессоры использовались для создания настольных решений. Такая практика справедлива не только для видеокарт NVIDIA, мобильные чипы которой не получили ограничения Lite Hash Rate (LHR), но для видеокарт AMD. На рынке были замечены нестандартные видеокарты на базе графических процессоров NAVI 22, они отличались от игровых решений конфигурацией подсистемы памяти: предлагалось 10 ГБ GDDR6 с шиной 160-бит. Теперь, когда майнеры не заинтересованы в увеличении мощностей, эти необычные варианты доберутся и до любителей игр — первые модели на рынке ожидают в течение недели, ориентир 9 июня, сообщает Cowcotland.

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По информации ресурса, новые видеокарты получили обозначение Radeon RX 6700 (без XT). Они основаны на базе графического процессора NAVI 22, но его спецификации соответствуют мобильной версии видеокарты RX 6700M: активны 36 вычислительных блоков (CU) и 2308 потоковых процессоров (SP), у стандартной версии NAVI 22 в RX 6700 XT имеется 40 CU и 2506 SP. Частоты графического процессора останутся примерно на том же уровне, игровая частота около 2300 МГц с максимальным повышением до 2500 МГц. Чипы памяти используются 16 Гбит/с.

Некоторые из предполагаемых характеристик Radeon RX 6700. Источник: Cowcotland
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Для дополнительного питания потребуется один 8-контактный разъём, стоимость ожидается около 569 евро. Ресурс сообщил о подготовке компанией Sapphire двух таких моделей: стандартной и исполнения Pulse. К слову, ранее Sapphire предлагала аналогичную модель для майнинга, только называлась она Sapphire GPRO X080. Поэтому неизвестно, будет ли запуск массовым, или производство таких моделей — это инициатива отдельных компаний.

Источник:
Cowcotland #1, #2
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