Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Майнинговые видеокарты резко подешевели, но это не отвлечёт майнеров от игровых решений
Игровые варианты выглядят привлекательнее.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
MSI Gaming RTX 3070 дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
3060 Gigabyte Gaming подешевела на 10%
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Приближение перехода Ethereum на модель PoS и недавнее резкое снижение рынка криптовалют делают нецелесообразным увеличение майнинговых мощностей, они попросту не успеют окупиться. Это нашло отражение в финансовом отчёте NVIDIA, доход компании от реализации специализированных решений уменьшился в IV квартале более чем в 4 раза. Цена специальных версий видеокарт для майнинга стремительно снижается, эти решения нельзя использовать для игр и реализовать их на вторичном рынке очень сложно. Например, Sapphire GPRO X080 подешевела за месяц на 40%, сообщает VideoCardz, но вряд ли это сможет отвлечь майнеров, некоторые из которых ещё могут пополнять запасы, от игровых решений.

Динамика цен на Sapphire GPRO X080. Источник: Geizhals.de и VideoCardz

реклама

На подъёме рынка криптовалют стоимость Sapphire GPRO X080 достигала 1240 евро, причём решение не отличалось рекордной производительностью, графический процессор AMD Navi 22, 10 ГБ памяти GDDR6 и шина 160-бит позволяли, в лучшем случае, добиться производительности 42 мегахеша в секунду при энергопотреблении 93 Вт. На данный момент Sapphire GPRO X080 продаётся за 765 евро, что, к слову, является её рекомендованной ценой, но за эти же деньги в продаже есть Radeon RX 6700 XT, которая выглядит гораздо более привлекательно.

#майнинг
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Майнеры распродают накопленные Биткоины из-за падения доходности на 50% и обвала курса ВТС
Видеокарта для майнинга Sapphire GPRO X080 подешевела на 475 евро
Майнерские видеокарты ощутимо дешевеют на фоне снижения доходности Эфира – скидки доходят до 40%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин и Эфир обвалились, а эксперты JPMorgan ожидают ощутимого падения криптовалют в марте 2022 г
45
Владелец Tesla Model S поменял своё авто на Chrysler 300 V8 из-за плохой сборки и отсутствия сервиса
38
Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 65 000 рублей
69
Общественное движение "Антиперекуп" против спекулянтов RTX 3050 и RX 6500XT набрало 10 000 подписей
127
GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 и выйдет в сентябре 2022 – Hardwaretimes
81
Politico: Успехи компании SpaceX пугают коммерческих подрядчиков NASA
9
Майнеры распродают накопленные Биткоины из-за падения доходности на 50% и обвала курса ВТС
45
Google представляет новый шрифт Roboto Serif
2
Chrome OS Flex даст новую жизнь старым компьютерам и устройствам Mac
2
Оптимизации SAM в драйвере Radeon Adrenalin 22.2.2 до 24% ускорили мобильные платформы AMD
2
Майнеры ощутимо улучшили эффективность заблокированных видеокарт NVIDIA LHR в добыче Эфира
16
NREL: Новая концентрированная-солнечная система позволит значительно снизить стоимость энергии
1
Первый взгляд на Scathe — сильно напоминающий DOOM Eternal боевик от ветеранов индустрии
17
Платформа BullSequana XH3000 от Atos уже имеет поддержку ускорителей Nvidia Hopper
1
По мнению NVIDIA, самым узким местом в системе является пропускная способность памяти
32
Как купить живую видеокарту после майнинга – торгуемся за каждый дюйм по методике VIK-off
28
10 смартфонов Xiaomi получат стабильную прошивку MIUI 13 в России – опубликован официальный график
+
Astrophysical Journal: 10 млрд лет назад Млечный Путь испытал крупное слияние с галактикой Gaia-Sausage-Enceladus
+
Когда Биткоин подорожает до 200 000 долларов – эксперт РБК назвал условие для рекордного роста ВТС
17
Акционеры Apple попытаются воспрепятствовать получению Тимом Куком вознаграждения в $99 млн
1

Популярные статьи

Зачем компания AMD купила компанию Xilinx и чего ждать от будущих процессоров AMD
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
40
Ключ для Windows 10 Pro продают за $7.40 в магазине KeysOFF
Серия GRID, как типичный представитель кольцевых аркадных гонок
30
Красные роверы: краткий путеводитель по всем марсоходам NASA и не только
5
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3500Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
1
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14X (N7400P)
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий
18:19
У меня есть мозила. есть хром и эдж. даже яндекс браузер. но чаще пользуюсь хромом. У мозилы нет своей фишки. вот казалось бы но даже у яндекс браузера есть фишка это перевод видео озвучивание го...
Mozilla ищет новые источники дохода из-за уменьшения числа пользователей Firefox
Зеновий Радеонович
18:19
каннабис тоже легализируют
Украина приняла закон о легализации цифровых валют
Asmodeus
18:19
2042 год. Москва.
Общественное движение "Антиперекуп" против спекулянтов RTX 3050 и RX 6500XT набрало 10 000 подписей
Дмитрий
18:17
сейчас бы на 888 драконе по 90к продавать. за него еще приплачивать надо чтобы хоть кто то забрал эту печку и перчатки в подарок от перегрева руки не обжечь 😁
В России начались продажи Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket по цене от 89 999 рублей
Зеновий Радеонович
18:16
Torrent Edition ничего требовать не будет. А так то Линукс всех спасет от рабства.
Windows 11 Профессиональная будет требовать учётную запись Microsoft при установке
Иван Трифонов
18:14
в магазин то давно ходил, максимка, или мама с собой не берет?
Общественное движение "Антиперекуп" против спекулянтов RTX 3050 и RX 6500XT набрало 10 000 подписей
Иван Ларочкин
18:11
Бомбят не от цен, а от бреда в тестах и в данных.
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i7-11700КF
Респект
18:11
Отлично, блять, придумано! Не у всех есть роутеры и для них чтобы подключиться к интернету нужно создать соединение PPPOE или L2TP например. Подозреваю что во время установки такое сделать нормально н...
Windows 11 Профессиональная будет требовать учётную запись Microsoft при установке
Андрей Маликов
18:10
на Амазон Intel Store 12700K=337баксов+доставка=28к руб. Жесть. Интел радует
Intel выпустит процессоры Raptor Lake во второй половине года — инженерный образец показали в работе
Иван Ларочкин
18:10
Ммм, давайте опустим тот факт, что в 5600xt 6gb. Вы сравнивайте карту, которую показывали, как конкурент 2060, с урезанной 2060 без ртх и dlss. Сравните ещё 2060 с 1660 ti
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i7-11700КF
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем