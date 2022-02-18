Игровые варианты выглядят привлекательнее.

Приближение перехода Ethereum на модель PoS и недавнее резкое снижение рынка криптовалют делают нецелесообразным увеличение майнинговых мощностей, они попросту не успеют окупиться. Это нашло отражение в финансовом отчёте NVIDIA, доход компании от реализации специализированных решений уменьшился в IV квартале более чем в 4 раза. Цена специальных версий видеокарт для майнинга стремительно снижается, эти решения нельзя использовать для игр и реализовать их на вторичном рынке очень сложно. Например, Sapphire GPRO X080 подешевела за месяц на 40%, сообщает VideoCardz, но вряд ли это сможет отвлечь майнеров, некоторые из которых ещё могут пополнять запасы, от игровых решений.

VideoCardz Динамика цен на Sapphire GPRO X080. Источник: Geizhals.de

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На подъёме рынка криптовалют стоимость Sapphire GPRO X080 достигала 1240 евро, причём решение не отличалось рекордной производительностью, графический процессор AMD Navi 22, 10 ГБ памяти GDDR6 и шина 160-бит позволяли, в лучшем случае, добиться производительности 42 мегахеша в секунду при энергопотреблении 93 Вт. На данный момент Sapphire GPRO X080 продаётся за 765 евро, что, к слову, является её рекомендованной ценой, но за эти же деньги в продаже есть Radeon RX 6700 XT, которая выглядит гораздо более привлекательно.