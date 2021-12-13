Продажи новой бюджетной видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT, по слухам, могут начать уже в январе, все больше деталей, косвенно подтверждающих это, появляются в сети. Недавно модель заметили в списке опциональных компонентов одного из компьютеров Lenovo, а сегодня Twitter блогер @momomo_us зафиксировал ее появление в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
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В заявке компании PowerColor присутствуют различные варианты видеокарт, AXRX 6500XT 4GBD6-DHL относится к серии производителя под названием Hellbound. Также в листинге моделей есть варианты AMD Radeon RX 6400, например, стандартный AXRX 6400 4GBD6-DH и низкопрофильный AXRX 6400 LP 4GBD6-DH, оба из серии Fighter, отмечает Wccftech. Младшая модель, опять-таки по слухам, появится в продаже позже старшей. Все эти видеокарты получили 4 ГБ видеопамяти GDDR6, что серьезно ограничивает возможность их применения для майнинга криптовалют.
Майнеров в заявке PowerColor могут заинтересовать несколько моделей с приставкой BC, что расшифровывается, вероятно, как Blockchain Compute. Одна из видеокарт этого класса, правда от другого производителя, уже обсуждалась сегодня. В списке PowerColor присутствует несколько моделей AXRX BC-2235 с 10 ГБ памяти GDDR6. Как предполагает VideoCardz, это модели на базе графического процессора Navi 22, аналогичные варианты производства Sapphire были замечены некоторое время назад, они также оснащались 10 ГБ памяти GDDR6 с шиной 160-бит.