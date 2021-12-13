Видеокарты для майнинга AMD BC-160 появились на торговой площадке Aliexpress и стоят сейчас около 160 тыс рублей. В прошлом о подготовке этой модели стало известно ресурсу VideoCardz, в распоряжении которого оказался буклет с характеристиками видеокарты и ее реальные фотографии в составе майнинг-ферм. Модель основана на базе графического процессора AMD Navi 12 и использует видеопамять типа HBM2.
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Похоже AMD BC-160 является перепрофилированным профессиональным решением AMD Radeon Pro V520 — так видеокарта определяется программным обеспечением для майнинга, что видно на одном из снимков продавца. В AMD BC-160 используется два стека HBM2, ширина шины памяти 2048 бит, остальные характеристики не уточняются, у AMD Radeon Pro V520 скорость работы памяти составляла 2 Гбит/с, а общая пропускная способность достигала 512 ГБ/с.
Для AMD BC-160 заявлена высокая скорость хеширования, до 72 МХ/с, при энергопотреблении 130 Вт. Несмотря на сравнительно низкое энергопотребление, модель оснащается двумя 8-контактными разъемами дополнительного питания. Профессиональная AMD Radeon Pro V520 обладает уровнем энергопотребления 225 Вт (TBP), вероятно, в BC-160 были проведены какие-то оптимизации.
Если информация о производительности верна, то AMD BC-160 в майнинге ETH выступает, например, лучше NVIDIA RTX A4000, по данным minerstat, эта профессиональная модель может похвастаться скоростью хеширования около 61 МХ/с при энергопотреблении около 140 Вт.