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Бюджетную видеокарту AMD Radeon RX 6500 XT заметили в конфигурации компьютера Lenovo
Подтвердился объем видеопамяти.
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Ожидается, что бюджетная видеокарта AMD Radeon RX 6500 XT будет представлена на выставке CES 2022 и поступит в продажу в январе будущего года. Сегодня часть характеристик новинки подтвердилась, пользователь Twitter @KOMACHI_ENSAKA обнаружил видеокарту в листинге компонентов для систем Lenovo. Документ уже удален, но ресурс VideoCardz смог найти его копию в сервисе Google Cache.

Источник: VideoCardz и Google Cache

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Документ подтверждает наличие у AMD Radeon RX 6500 XT видеопамяти GDDR6 объемом 4 ГБ, а также видеовыходов HDMI 2.1 и DP 1.4a – это преимущество по сравнению с предшественником прошлого поколения Radeon RX 5500, за счет которого новая модель поддерживает вывод изображения в гораздо большем разрешении 7680x4320. К сожалению, больше никакие характеристики в списке Lenovo не указаны, по неподтвержденной информации, видеокарта должна получить новый графический процессор Navi 24 с 1024 потоковыми процессорами.

#amd #видеокарты #amd radeon
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