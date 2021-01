Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Очередное тестирование квалификационного образца Intel Core i9-11900K появилось в сети. На этот раз процессор тестировался с обновленным BIOS. Система была построена на базе GIGABYTE Z490 AORUS PRO AX с BIOS версии F20a, который получил полную поддержку процессоров нового поколения.

Тестирование YouTube канала «Модный игрок» не было обширным, оно включало лишь 4 игры, 3 из которых не обладают повышенными требованиями к количеству ядер, а больше зависимы от одноядерной производительности. В этой группе League of Legends, PUBG и CS:GO. Более продвинутым проектом была игра Shadow of the Tomb Raider.

В паре с Core i9-11900K оперативная память работала на частоте 3200 МГц. Языковой барьер не позволяет понять, работала ли память на той же частоте с Ryzen 5 5600X и Core i9-10900KF или значения были номинальными — 3600 МГц.

Результаты тестирования оказались достаточно плохими, i9-11900K оказался хуже своих соперников, хотя с новым BIOS его производительность существенно выросла. Лидерство за Ryzen 5 5600X. В Shadow of the Tomb Raider i9-11900K проиграл флагману Intel текущего поколения и сравнялся по среднему FPS с Ryzen 5 5600X, который обладает меньшим количеством ядер.





Остается надеяться, что производительность повысят с новыми обновлениями и финальная версия процессора будет лучше квалификационной. Первая версия тестирования также доступна на YouTube канале «Модный игрок».