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Вчера стали известны первые официальные подробности о видеокартах NVIDIA следующего поколения. Компания опубликовала материал, рассказывающий о работе инженеров над созданием систем охлаждения видеокарт различных поколений. Некоторые особенности дизайна новых видеокарт можно было заметить в видео, но конкретной информации о видеокартах Ampere представлено не было.

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Тем временем, до анонса видеокарт Ampere остается меньше недели, но никаких подробностей о производительности до сих пор нет. Как сообщает Игорь Валлоссек (англ. Igor Wallossek) в своей очередной заметке на Igor’sLAB, это объясняется тем, что NVIDIA не предоставила драйвера для новых видеокарт, несмотря на то, что рабочие модели уже существуют. Без драйверов видеокарты не позволяют запустить любые графические приложения, кроме некоторых диагностических программ. Поэтому до анонса, а возможно и до старта продаж, реальных данных о производительности ждать не стоит.

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Также специалист сообщил несколько новых подробностей о конструкции видеокарт. Так, например, ряд слухов говорит о том, что варианты GeForce RTX 3090 от Asus будут оборудованы системой охлаждения с тремя 100-мм вентиляторами, а это значит, что длина видеокарты достигнет как минимум 320-мм.

В видеокартах поколения Ampere будут использоваться усиленные 12-слойные печатные платы (PCB). В предыдущих поколениях PCB насчитывали только 6 или 8 слоев. Новые PCB станут основой как эталонных видеокарт PG133, так и видеокарт сторонних производителей PG132. Как известно, увеличение толщины PCB ведет к увеличению глубины переходных отверстий между проводниками, расположенными на разных слоях, увеличивается неиспользуемая часть переходного отверстия. Это приводит к серьёзным искажениям целостности сигнала, передаваемого между слоями.

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Для уменьшения глубины переходного отверстия используется технология обратного высверливания (backdrill), за счет которой неиспользуемая часть переходного отверстия удаляется. Увеличение толщины PCB и применение обратного высверливания значительно увеличивает стоимость производства, но без этих изменений NVIDIA не смогла бы разработать новый дизайн плат и использовать GDDR6X. Соответственно стоимость новых PCB значительно выросла.

Также Валлоссек рассуждает о площади графического чипа GA102, которая, на его взгляд, должна составить около 627 мм2.