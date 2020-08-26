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NVIDIA подтвердила V-образную печатную плату и 12-пиновый коннектор питания для видеокарт GeForce RTX 30

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Источник изображения: AmigoDesigns YouTube

Наступил момент, когда достоверная информация о грядущих видеокартах GeForce RTX 30 наконец-то начинает появляться в сети. Долгое время сообщество терялось в догадках о тех или иных характеристиках видеокарт Ampere, а различные слухи воспринимались с большой долей скептицизма. Но, как оказывается, те слухи, которые казались наиболее неправдоподобными, начинают подтверждаться.

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Первые изображения RTX 3090 шокировали многих. Все были уверены, что непонятный монстр с системой охлаждения не имеющей смысла и печатной платой, похожей на гвоздодер, никак не может быть новой видеокартой NVIDIA. А несколько месяцев назад впервые появилась информация о 12-пиновом коннекторе питания, который будет использоваться на видеокартах GeForce RTX 30 эталонного дизайна. Все эти слухи теперь подтверждаются. Днями ранее в сети появилось фото переходника 12-пин на два 8-пин от компании Seasonic, а теперь портал videocardz демонстрирует снимок, вероятно, из видео-презентации или тизера NVIDIA, на котором представлен тот самый коннектор питания и печатная плата с V-образным вырезом.

Источник изображения: videocardz.com

Videocardz сообщает, что видео, демонстрирующее технические особенности новых видеокарт должно появиться уже сегодня.

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