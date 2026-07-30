Экспериментальный драйвер позволяет запускать Counter-Strike 2.

Компания Valve спонсирует портирование на Windows открытого графического драйвера RADV Vulkan для видеокарт AMD Radeon, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на ряд источников. Как утверждается, работа достаточно продвинулась, экспериментальный драйвер позволяет запускать Counter-Strike 2 в среде Windows с использованием графического API Vulkan. Портированием занимается компания Collabora, которая, в частности, занимается разработкой офисного программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Драйверы RADV Vulkan являются частью набора Mesa и считаются основными драйверами для видеокарт AMD в операционных системах семейства Linux. В Windows используется собственная проприетарная реализация AMD. Порт RADV Vulkan для Windows не заменяет реализацию AMD полностью, а работает как драйвер Vulkan пользовательского режима (user-mode), взаимодействуя с проприетарным драйвером ядра (kernel-mode) AMD, используя архитектуру WDDM2.

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Наибольшая проблема заключается в недокументированном интерфейсе между драйвером ядра Windows от AMD и драйверами пользовательского режима. Для дальнейшей разработки и повышения надёжности драйвера RADV Vulkan потребуется либо документация от AMD, либо разработка промежуточной библиотеки для реализации совместимости.