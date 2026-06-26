Затем процессоры появляются в продаже в два раза дороже.

Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition официально поступил в продажу за рубежом и сразу же стал жертвой спекулянтов, сообщает Tom’s Hardware. Так, в США процессоры по рекомендованной цене 350 $ быстро раскупили, после чего они снова появились на торговых площадках, но значительно дороже. В среднем цены примерно в два раза выше.

Источник изображения: Tom's Hardware (и далее)

Авторы издания призывают ждать стабилизации ситуации и не переплачивать. Это не лимитированная серия, процессор перепроектировали под новое производственное оборудование и пока продолжат выпускать. Иными словами, запасы в магазинах должны постепенно пополняться. Поэтому нет никакого смысла переплачивать на старте, тем более, что в Tom’s Hardware считают Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition удачной покупкой не более чем за 350 $ и то, в случае, если на руках уже есть подходящая система под апгрейд или, по крайней мере, материнская плата AM4 и оперативная память DDR4. В иных случаях и при большем бюджете стоит обратить внимание на AMD Ryzen 7 7600X3D или Intel Core i7-14700K в паре с DDR4.