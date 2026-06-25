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molexandr
Производительность AMD Radeon RX 7900 XTX до 14% ниже с FSR Upscaling 4.1 относительно FSR 3.1
Но качество изображения с новой технологией выше, даже при сравнении производительного пресета с качественным.
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Производительность AMD Radeon RX 7900 XTX в играх снижается до 14% при переходе от технологии масштабирования AMD FSR 3.1 к AMD FSR Upscaling 4.1, пишет VideoCardz.com со ссылкой на тестирование немецкого издания ComputerBase. Тем не менее, специалисты рекомендуют использовать FSR Upscaling 4.1 во всех возможных случаях.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

В список тестовых видеокарт семейства RDNA 3 вошли Radeon RX 7900 XTX, RX 7800 XT и RX 7600. Специалисты замеряли и сравнивали их производительность при включении AMD FSR Upscaling 4.1 и FSR 3.1, также сравнивалось качество работы INT8 и FP8 версий новой технологии, последняя работает только на видеокартах RDNA 4.

Источник изображения: ComputerBase (и далее)

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Официальная INT8-реализация FSR Upscaling 4.1 (4.1.1) ожидаемо оказалась гораздо лучше версии от сообщества, которая была скомпилирована из утёкших исходников. Что касается производительности, прирост на Radeon RX 7900 XTX в разрешении 4K составил 40% в режиме «Качество» и 73% в режиме «Производительность», в то время как FSR 3.1 обеспечил прирост 57% и 103% соответственно. С FSR Upscaling 4.1 производительность RX 7900 XTX ниже примерно на 11%. Видеокарты RX 7800 XT и RX 7600 теряют около 7…9% в этих же сравнениях.

Качество изображения AMD FSR Upscaling 4.1 значительно выше, даже при сравнении разных профилей с выбором более качественного для FSR 3.1. В режиме «Производительность» FSR Upscaling 4.1 выглядит лучше FSR 3.1 «Качество», обеспечивая более высокую производительность.

Поддержка AMD FSR Upscaling 4.1 появилась на дискретных видеокартах RDNA 3 с выходом набора графических драйверов Adrenalin Edition 26.6.2. Вскоре пользователи Windows 10 сообщили об ошибках, для них выпустили внеплановое обновление Adrenalin Edition 26.6.3 Hotfix Preview.

#amd fsr 3.1 #amd fsr upscaling 4.1
Источник: videocardz.com
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