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molexandr
Флагманскую видеокарту GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G заметили в каталоге MicroCenter
В американском магазине видеокарта появилась по цене примерно 5300 $.
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Новая флагманская видеокарта GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G появилась на сайте американского магазина MicroCenter с ценой примерно 5300 $, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: GIGABYTE

Эта модель разработана и выпущена GIGABYTE к 40-летию компании, в ней используется конструкция с несколькими печатными платами и продвинутая система охлаждения с двойной сквозной вентиляцией. Размеры видеокарты составляют 330 × 145 × 65 мм, для её питания рекомендуется блок мощностью не менее 1000 Вт.

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В числе прочих особенностей фирменные вентиляторы Hawk с RGB-подсветкой Halo, композитный термоинтерфейс с добавлением жидкого металла (composite metal grease), литая металлическая задняя пластина, «сверхпроводящие» (superconducting) тепловые трубки и двойной BIOS. Графический процессор видеокарты разогнан до 2730 МГц (эталонное значение 2407 МГц).

Названная цена ставит AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G в ультра-премиальный сегмент для энтузиастов, в котором также располагаются такие модели RTX 5090, как MSI LIGHTNING и ASUS ROG MATRIX.

В рамках линейки AORUS INFINITY также выпустят видеокарты RTX 5080, 5070 Ti и 5070, материнские платы и прочие комплектующие.

#nvidia #видеокарты #gigabyte #rtx 5090
Источник: videocardz.com
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