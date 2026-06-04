Дискретные видеокарты RDNA 3 и 2 получает поддержку в 2026 и 2027 году.

Маловероятно, что технология масштабирования AMD FSR Upscaling 4.1 официально станет доступна на интегрированных графических решениях с архитектурой RDNA 3.5. К такому выводу пришли журналисты немецкого издания HardwareLuxx после беседы с вице-президентом и генеральным менеджером подразделений Radeon и Ryzen в AMD Дэвидом МакАфи.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

МакАфи заявил, что адаптация FSR 4.1 для графических решений RDNA 3.5 в настоящее время не планируется. Но точка в этом вопросе пока не поставлена. Предстоит ещё раз взвесить все «за» и «против» реализации, но в настоящее время, похоже, специалисты склоняются к отказу. В числе потенциальных причин авторы HardwareLuxx называют ограниченную пропускную способность памяти интегрированной графики, а также в целом отсутствие целесообразности.

реклама

На интегрированных графических решениях обычно играют с низкими настройками графики и в низком разрешении, что сводит на нет преимущества FSR 4. Тем не менее, в портфолио AMD есть гибридные процессоры Strix Halo с продвинутой интегрированной графикой RDNA 3.5 дискретного уровня. Этим APU поддержка FSR 4 наверняка бы пригодилась.

Напротив, поддержка FSR 4 входила в долгосрочные планы развития архитектур RDNA 3 и RDNA 2, утверждает МакАфи. Однако компании требовалось время, чтобы адаптировать технологию для достижения практически идентичного уровня детализации INT8- и FP8-версий FSR 4.

Релиз AMD FSR Upscaling 4.1 для видеокарт RDNA 3 запланирован на июль 2026 года, а для видеокарт RDNA 2 технология станет доступна в начале 2027 года, не раньше.