IO Interactive и Amazon MGM Studios представили системные требования своей будущей игры 007 First Light. В основе боевика про молодого Джеймса Бонда используется собственный движок IO Interactive под названием Glacier. Движок прошёл модернизацию для создания захватывающих кинематографичных сцен, живых и реалистичных локаций, более выразительной игры персонажей. Кроме того, улучшения направлены на обеспечение плавного и захватывающего игрового процесса.

Источник изображения: IO Interactive и Amazon MGM Studios

В минимальных системных требованиях перечислены далеко не самые современные процессоры и видеокарты. Потребуется Intel Core i5-9500 или AMD Ryzen 5 3500, NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5700, а также 16 ГБ оперативной памяти — это позволит надеяться на 30 FPS в разрешении 1080p. Настройки не уточняются. Рекомендованные системные требования для 60 FPS в разрешении 1080p, тоже без уточнения настроек, Core i5-13500 или Ryzen 5 7600, RTX 3060 Ti или RX 6700 XT, 32 ГБ оперативной памяти. На диске игра займёт 80 ГБ.

Объявлено о сотрудничестве с NVIDIA: 007 First Light будет использовать возможности новейших видеокарт GeForce RTX, включая DLSS 4 с многокадровой генерацией. К слову, NVIDIA уже представила DLSS 4.5 с новой моделью Super Resolution и анонсировала динамическую многокадровую генерацию, которая должна стать доступна весной. Релиз 007 First Light запланирован на 27 мая 2026 года.