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Moleculo
Valve выпустила SteamOS 3.7.8 с поддержкой Lenovo Legion Go S, Plasma 6 и другими изменениями
Lenovo Legion Go S — первый игровой портативный ПК стороннего производителя под управлением SteamOS из коробки.

Valve объявила о выпуске первой стабильной версии SteamOS 3.7, релиз под номером 3.7.8 содержит множество изменений и официально поддерживает Lenovo Legion Go S — первый игровой портативный ПК стороннего производителя под управлением SteamOS из коробки. В связи с этим ранее Valve внесла изменения в систему оценки совместимости игр Deck Verified, теперь в ней оценивается совместимость не только со Steam Deck, но и в целом со SteamOS, которая может работать на других устройствах. Официальная поддержка пока есть только у Lenovo Legion Go S, но в теории установить SteamOS можно и на другие компьютеры, такие как Asus ROG Ally и оригинальную версию Lenovo Legion Go, совместимость с ними тоже улучшили в новом релизе.

Источник изображения: Edgar Almeida, Unsplash

В числе прочего, список основных изменений содержит информацию об обновлении базовых компонентов операционной системы Arch Linux, ядра Linux до версии 6.11, драйверов Mesa и окружения Plasma до версии 6.2.5. Добавлена поддержка ограничения частоты кадров для дисплеев с переменной частотой обновления, как внутреннего, так и внешних; добавлена возможность настраивать лимит уровня зарядки для продления срока службы аккумулятора; обновлён образ восстановления SteamOS; исправлена ошибка, появляющаяся, когда к устройству не подключены дисплеи. Полный список изменений содержит множество пунктов, ознакомиться с ним можно на сайте Steam.

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#valve #steamos
Источник: store.steampowered.com
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