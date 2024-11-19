Массовое производство потребительских видеокарт AMD на базе графической архитектуры UDNA может начаться во второй половине 2026 года, сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдера с китайского форума ChipHell под псевдонимом zhangzhonghao. В свою очередь, инсайдер ссылается на свои источники в цепочке поставок.
Ранее старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы «Вычисления и графика» в AMD Джек Хюинь (Jack Huynh) объявил о намерениях постепенно перейти от разделения графических архитектур на потребительскую RDNA и серверную CDNA к унифицированной UDNA. В компании ещё не определились со сроками перехода, поскольку это сложная задача, требующая тщательного планирования и проработки.
Как утверждает инсайдер, архитектура UDNA может стать основой графических процессоров Instinct MI400, которые на текущий момент в презентациях AMD обозначены как решения CDNA-Next. На потребительском рынке архитектура UDNA должна стать основой видеокарт, которые появятся после решений на базе архитектуры RDNA 4. Технических подробностей нет, кроме того, что ALU в UDNA и GCN будут похожи. Архитектура GCN была унифицированной и развивалась AMD в период примерно с 2011 по 2019 год. Дебют архитектуры UDNA может повлечь за собой ребрендинг некоторых продуктов, в частности, игровых видеокарт.
Далее инсайдер заявил, что архитектура UDNA ляжет в основу чипа для игровой консоли PS6, архитектурой процессорных ядер может быть Zen 4 или Zen 5. По различным прогнозам, игровая консоль Sony следующего поколения может появиться где-то в 2027 или 2028 году. Про Microsoft и консоли Xbox источники инсайдера ничего не рассказали.
На данный момент официально известно, что AMD планирует представить первые игровые видеокарты RDNA 4 в начале следующего года. Они должны стать заметно производительнее в сценариях с трассировкой лучей и задачах, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), однако за флагманский сегмент компания конкурировать не планирует. Видимо, стоит ожидать сбалансированные по цене и производительности решения среднего сегмента. Также в AMD подтвердили разработку следующей версии FSR, полностью основанной на ИИ. Множество новинок AMD может быть представлено на CES 2025: кроме видеокарт и новой версии FSR компания подтвердила разработку процессоров Krackan, также ходят слухи о выходе серии Ryzen Z2 и Ryzen AI 300 MAX.