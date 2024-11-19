Новая унифицированная архитектура может стать основой игровых консолей следующего поколения.

Массовое производство потребительских видеокарт AMD на базе графической архитектуры UDNA может начаться во второй половине 2026 года, сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдера с китайского форума ChipHell под псевдонимом zhangzhonghao. В свою очередь, инсайдер ссылается на свои источники в цепочке поставок.

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Ранее старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы «Вычисления и графика» в AMD Джек Хюинь (Jack Huynh) объявил о намерениях постепенно перейти от разделения графических архитектур на потребительскую RDNA и серверную CDNA к унифицированной UDNA. В компании ещё не определились со сроками перехода, поскольку это сложная задача, требующая тщательного планирования и проработки.

Как утверждает инсайдер, архитектура UDNA может стать основой графических процессоров Instinct MI400, которые на текущий момент в презентациях AMD обозначены как решения CDNA-Next. На потребительском рынке архитектура UDNA должна стать основой видеокарт, которые появятся после решений на базе архитектуры RDNA 4. Технических подробностей нет, кроме того, что ALU в UDNA и GCN будут похожи. Архитектура GCN была унифицированной и развивалась AMD в период примерно с 2011 по 2019 год. Дебют архитектуры UDNA может повлечь за собой ребрендинг некоторых продуктов, в частности, игровых видеокарт.

Далее инсайдер заявил, что архитектура UDNA ляжет в основу чипа для игровой консоли PS6, архитектурой процессорных ядер может быть Zen 4 или Zen 5. По различным прогнозам, игровая консоль Sony следующего поколения может появиться где-то в 2027 или 2028 году. Про Microsoft и консоли Xbox источники инсайдера ничего не рассказали.

На данный момент официально известно, что AMD планирует представить первые игровые видеокарты RDNA 4 в начале следующего года. Они должны стать заметно производительнее в сценариях с трассировкой лучей и задачах, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), однако за флагманский сегмент компания конкурировать не планирует. Видимо, стоит ожидать сбалансированные по цене и производительности решения среднего сегмента. Также в AMD подтвердили разработку следующей версии FSR, полностью основанной на ИИ. Множество новинок AMD может быть представлено на CES 2025: кроме видеокарт и новой версии FSR компания подтвердила разработку процессоров Krackan, также ходят слухи о выходе серии Ryzen Z2 и Ryzen AI 300 MAX.