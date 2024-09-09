В 2019 году компания перешла от унифицированной GCN к двум архитектурам для разных сегментов.

Старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы «Вычисления и графика» в AMD Джек Хюинь (Jack Huynh) объявил о намерениях постепенно перейти от разделения графических архитектур на потребительскую RDNA и серверную CDNA к унифицированной UDNA, сообщает Tom’s Hardware. Это должно привлечь больше внимания со стороны разработчиков к продуктам AMD и является частью стратегии по увеличению доли рынка.

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В компании ещё не определились со сроками перехода к унифицированной архитектуре, по понятным причинам, план должен быть продуман до мелочей: «…я не могу менять двигатель, когда самолёт находится в воздухе. Я должен найти правильный способ сделать это так, чтобы ничего не сломать». С переходом на унифицированную архитектуру команды разработчиков RDNA и CDNA должны быть объединены. Полная прямая и обратная совместимость RDNA, CDNA и UDNA «вполне осуществима, но требует предварительного планирования», отметил специалист.

В 2019 году компания AMD перешла от унифицированной архитектуры GCN к двум новым подвариантам для разных сегментов: RDNA для потребительской графики и CDNA для ускорителей вычислений серверного сегмента. Это позволило внедрять дополнительные суб- и микро-оптимизации для каждого класса продуктов, но разработчикам стало сложнее работать с решениями AMD.

У NVIDIA уже на протяжении 18 лет есть только одна унифицированная платформа CUDA: она использует одни и те же базовые микроархитектуры для искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и игр. Джек Хюинь отметил, что у CUDA четыре миллиона разработчиков, и его цель — проложить путь AMD к такому же успеху, — пишет Tom’s Hardware.