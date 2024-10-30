Обещают повышение производительности в трассировке лучей и новые возможности для искусственного интеллекта.

Во время обсуждения финансовых результатов за третий квартал 2024 года генеральный директор компании AMD подтвердила: игровые видеокарты следующего поколения на базе архитектуры RDNA 4 появятся в начале 2025 года, — сообщает Wccftech. Обещают повышение производительности, существенное в сценариях с трассировкой лучей, а также новые возможности для применения видеокарт в задачах с искусственным интеллектом.

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«В сегменте игровой графики выручка снизилась по сравнению с прошлым годом, поскольку мы готовимся перейти к следующему поколению графических процессоров Radeon на базе архитектуры RDNA 4. Помимо значительного увеличения игровой производительности, RDNA 4 обеспечивает значительно более высокую производительность в трассировке лучей и предлагает новые возможности искусственного интеллекта (ИИ). Мы планируем выпустить первые видеокарты RDNA 4 в начале 2025 года», — Лиза Су (Lisa Su), генеральный директор AMD.

Как отмечают специалисты, улучшения из графической архитектуры AMD RDNA 4 использовались при разработке чипа игровой консоли Sony PS5 Pro. Новая консоль действительно обеспечивает более высокую производительность в играх с трассировкой лучей, а что касается ИИ — появилась технология интеллектуального масштабирования изображения PSSR. В настоящее время AMD FSR использует традиционные методы масштабирования изображения, в то время как NVIDIA DLSS и Intel XeSS полагаются на ИИ и специальные ядра для ускорения специфичных ИИ расчётов. По всей видимости, AMD планирует обновить FSR, внедрив в технологию ИИ. Ранее об этом уже говорил один из руководителей компании.

По слухам, с новым поколением игровых видеокарт AMD не будет бороться за флагманский сегмент, сосредоточившись на более доступных решениях. Однако производительность лучшей видеокарты будущей серии за счёт архитектурных улучшений всё равно может быть лучше, чем у флагманов AMD текущего поколения. Согласно различным утечкам, компания готовит два основных GPU с кодовыми названиями Navi 48 и Navi 44. Будет ли следующая серия называться Radeon RX 8000, неизвестно, в AMD меняют наименования своих продуктов, делая акцент на ИИ, не исключено, что видеокарт это тоже коснётся.