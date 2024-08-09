Процессор включает восемь P-ядер.

В базе данных Geekbench появился результат тестирования процессора Intel Core i9-14901E. Процессор набрал 3018 баллов в одноядерных тестах и 16308 баллов в многоядерных. По подсчётам VideoCardz, в однопотоке процессор уступает 14900KF, что объясняется меньшей пиковой частотой, но при этом быстрее 14700KF; в многопотоке процессор располагается между 16-ядерными (8P+8E) 12900K и 13700K. Судя по данным в отчёте, процессор тестировался в составе облачного игрового сервера.

Источник изображения: Thufeil M, Unsplash

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Intel Core i9-14901E входит в новую E-серию процессоров Raptor Lake для встраиваемых систем. Процессоры в этой серии отличаются отсутствием эффективных ядер, так, 14901E является 8-ядерным и 16-поточным процессором с пиковой частотой 5,8 гигагерц, базовой частотой 3,8 гигагерц и базовым теплопакетом 125 ватт. Всего в серии представлено девять процессоров.

Источник изображения: Geekbench

Ранее ходили слухи, что подобные процессоры, только с производительными P-ядрами, выпустят и для обычных потребителей, инсайдеры даже говорили о 10-ядерных и 12-ядерных вариантах в новом семействе Bartlett Lake-S для платформы Intel LGA 1700. Подтверждений этого пока нет.

Тем временем Intel перенесла мероприятие Innovation, которое должно было состояться в сентябре и, по ряду предположений, включать презентацию процессоров Arrow Lake-S для платформы LGA 1851. Запуск мобильного семейства Lunar Lake состоится 3 сентября, как и планировалось.