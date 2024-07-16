А также обновлённые модели Arrow и Raptor Lake.

Intel может выпустить новые процессоры для платформы LGA 1700, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера под псевдонимом @jaykihn0 в социальной сети X (заблокирована в РФ). По слухам, семейство процессоров Bartlett Lake-S не будет предназначено исключительно для промышленного сегмента, процессоры якобы появятся и на потребительском рынке, презентацию можно ожидать в январе 2025 года. Одна из самых интересных деталей – наличие в семействе процессоров только с производительными P-ядрами.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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Если верить инсайдеру, семейство будет выпущено под новым брендом Intel Core (не Ultra) и условно разделено на две части. Первая часть объединит процессоры мощностью 45/65 Вт на кристаллах Alder/Raptor Lake (H0, C0, B0) с гибридным сочетанием ядер. Здесь будет представлен широкий ассортимент процессоров с суммарным количеством ядер от 2 до 24, причём лучшей моделью будет не Core 9, а Core 7. Вторая часть, которую можно назвать действительно новой, это процессоры только с P-ядрами и мощностью 45/65/125 Вт. Модели класса Core 5 предложат 8 ядер, класса Core 7 предложат 10 ядер, а Core 9 – 12 ядер.

Источник изображения: @jaykihn0 в X (заблокирована в РФ), VideoCardz

Таким образом, Intel может продлить жизнь платформе LGA 1700 выпуском обновлённых процессоров, включая модели с совершенно новой конфигурацией. Модели только с P-ядрами могут заинтересовать критиков архитектуры с гибридным сочетанием ядер.