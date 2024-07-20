Флагман Core i9-14901KE поддерживает разгон.

Intel незаметно представила несколько новых процессоров в своём настольном семействе Core 14-го поколения: это модели без эффективных ядер, включая флагманский Core i9-14901KE, — сообщает Wccftech.

Источник изображения: Thufeil M, Unsplash

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На момент написания в каталоге на сайте Intel обнаружено 11 моделей с индексом E, которые содержат только P-ядра. Поскольку это процессоры Raptor Lake, они основаны на P-ядрах Raptor Cove и, хотя стандартная линейка включает до 16 E-ядер Gracemont, модели E их не получили. Intel позиционирует эти чипы, как решения для рынка встраиваемых систем и специализированных компьютеров на предприятиях, поэтому вряд ли они официально появятся в свободной продаже, хотя не исключено, что некоторые дистрибьюторы и розничные продавцы могут предлагать готовые системы, оснащённые такими процессорами.

Лучший процессор среди рассматриваемых моделей, Intel Core i9-14901KE, имеет 8 P-ядер, 16 потоков, базовую тактовую частоту 3,8 ГГц с повышением до 5,8 ГГц. Также этот чип предлагает 36 МБ кэш-памяти L3 и 16 МБ кэш-памяти L2, настроен на работу при базовом TDP 125 Вт (PL1) и поддерживает разгон. Другие процессоры, Core i7 и Core i5, предлагают то же количество P-ядер, что и стандартные варианты: 8 P-ядер и 6 P-ядер соответственно. Кроме разновидности KE есть TE с пониженным TDP и FE – базовые модели без интегрированной графики и TDP 65 Вт (PL1).