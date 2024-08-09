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Moleculo
Intel переносит сентябрьское мероприятие Innovation на следующий год
Считалось, что на нём должны представить процессоры Arrow Lake-S.

Intel переносит сентябрьское мероприятие Innovation на следующий год, сообщает VideoCardz со ссылкой на официальную информацию компании и подробности от издания PCMag. По информации журналистов, это решение связано с необходимостью сокращения расходов на фоне финансовых сложностей, с которыми сталкивается компания. До конца 2024 года Intel планирует организовывать «точечные» мероприятия, которые будут сосредоточены на определённых темах и событиях.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Перенос Innovation 2024 не повлияет на запуск семейства процессоров Intel Lunar Lake, мероприятие, посвящённое этому событию, состоится 3 сентября в рамках выставки IFA в Германии, как и планировалось. А вот как дела обстоят с презентацией и запуском семейства процессоров Intel Arrow Lake, неизвестно. Считалось, что настольные процессоры Arrow Lake-S будут представлены в рамках Innovation 2024.

Ранее СМИ сообщали, что Intel для сокращения расходов намерена уволить более 15000 сотрудников, отмечает VideoCardz.

#intel
Источник: videocardz.com
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Топовый процессор Intel Arrow Lake может потреблять до 490 Вт при пиковых нагрузках
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