По слухам, GeForce RTX 5090D появится в январе.

NVIDIA снова готовит специальный вариант флагманской видеокарты GeForce RTX 5090 для Китая, по слухам, RTX 5090D появится в январе будущего года, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера @hongxing2020 в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

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Санкции США не допускают поставки в Китай видеокарт, вычислительная мощность которых превышает определённое значение, об этом подробно рассказывалось ранее. Новые ограничения оказали влияние не только на графические ускорители для серверного сегмента, они затронули и потребительский сегмент – в ограничения не вписалась GeForce RTX 4090. В связи с этим NVIDIA была вынуждена разработать специально для китайского рынка новые ускорители и видеокарты, которые бы не подпадали под ограничения. В частности, была выпущена RTX 4090D. По сравнению с оригинальной RTX 4090, модель с индексом D получила на 11% меньше CUDA ядер и более жёсткий лимит TDP.

Очевидно, что GeForce RTX 5090 будет производительнее RTX 4090, поэтому, если верить инсайдеру, NVIDIA придётся снова выпускать специализированную версию RTX 5090D для Китая. В VideoCardz считают, что на этот раз изменения могут быть более сложными и глубокими. Компании нужно сохранить игровую производительность, но при этом ограничить вычислительную производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Как считают специалисты, этого можно добиться и без отключения ядер CUDA, ограничив производительность в прошивке, а также, к примеру, ограничить производительность в каких-то конкретных режимах вычислений при работе с данными определённого типа. В любом случае, на этот раз у инженеров компании было достаточно времени, чтобы придумать наилучший способ, возможно, пригодятся наработки, сделанные в своё время для борьбы с майнингом.

Официальной информации по видеокартам NVIDIA GeForce RTX 50 до сих пор нет, а что касается слухов, уже неоднократно отмечалось, что в этом году могут появиться RTX 5090 и 5080.