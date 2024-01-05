Карту представили в декабре прошлого года.

На прошлой неделе состоялась официальная презентация видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 D, специальной версии для Китая, которая должна заместить оригинальную RTX 4090, попавшую под экспортные ограничения США. NVIDIA пришлось уменьшить количество функциональных блоков примерно на 11%, чтобы совокупная вычислительная производительность видеокарты не превышала установленный американскими регуляторами лимит.

Несмотря на то, что видеокарта была представлена 28 декабря, в продаже GeForce RTX 4090 D ожидается не раньше конца января. Теперь на китайских форумах обсуждаются более точные даты, сообщает VideoCardz. Зелёный свет видеокарте должны дать где-то 20 января, официальные поставки, скорее всего, начнутся за три дня до или после этой даты, считают специалисты.

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Количество потоковых мультипроцессоров в RTX 4090D было уменьшено со 128 до 114, в результате чего общее количество ядер CUDA составило 14592, а тензорных ядер — 456. NVIDIA также снизила мощность до 425 Вт, чтобы исключить возможность какого-либо значимого разгона. Новая урезанная модель будет стоить 12999 юаней в Китае, что соответствует рекомендованной розничной цене оригинальной RTX 4090 на старте продаж в этом регионе.