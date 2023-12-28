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Moleculo
NVIDIA представила в Китае GeForce RTX 4090 D — количество CUDA-ядер всё-таки уменьшилось
А стоит урезанная версия столько-же.

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Vishal Bansal, Unsplash

NVIDIA официально представила GeForce RTX 4090 D в Китае, сообщает Wccftech. Это урезанный вариант игровой флагманской видеокарты в семействе Ada Lovelace, который появился в результате введения экспортных ограничений США, сделавших оригинальную модель недоступной для китайского рынка. Вопреки сегодняшним слухам, графический процессор RTX 4090 D потерял 10…11% CUDA ядер, по сравнению с оригинальной моделью: 14592 против 16384 CUDA.

Источник изображения: NVIDIA China

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Что касается рабочих частот, энергопотребления и подсистемы памяти, то тут прогнозы инсайдеров были точнее, базовая частота графического процессора повысилась на 50 МГц и теперь составляет 2,28 ГГц. Пиковая частота осталась на прежнем уровне 2,52 ГГц. Энергопотребление уменьшили на 25 Вт, для новой карты заявлен TGP 425 Вт. По памяти изменений нет, видеокарта предлагает 24 ГБ 384-битной GDDR6X.

Источник изображения: MSI Technology, bilibili

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На сайте NVIDIA в Китае GeForce RTX 4090 D предлагается по рекомендованной цене 12999 юаней, столько же стоила оригинальная модель на момент запуска. Партнёры NVIDIA в Китае начинают представлять свои фирменные решения, например, MSI сообщила на платформе bilibili о выпуске видеокарты в вариантах Suprim X и Gaming X Slim. По информации MyDrivers и EXPreview, видеокарты появятся в продаже с середины января следующего года.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4090 d
Источник: wccftech.com
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