По слухам, его назовут «Дракон».

Как уже неоднократно сообщалось, новые экспортные ограничения США в отношении ускорителей вычислений затронули не только серверные решения, но и флагманские потребительские решения — под ограничения попала RTX 4090. Поставки этой видеокарты теперь запрещены в Китай и ряд других стран, входящих в подгруппы D1, D4 и D5 классификации правил экспортного администрирования (EAR) Министерства торговли США. Ограничивающим фактором является показатель «общей вычислительной производительности» (Total Processing Performance, TPP), который не должен превышать 4800, а у флагмана NVIDIA примерно на 10% выше.

Из-за ограничений в Китае наблюдается массовое перепрофилирование запасов подходящих потребительских видеокарт в серверные ускорители вычислений, в ход идут RTX 4090, RTX 3090 и даже RTX 3080, последней увеличивают память до 20 ГБ. Такими темпами флагманские видеокарты NVIDIA для потребителей в Китае могут стать труднодоступными, а варианты с большим объёмом видеопамяти, вероятно, вообще найти будет невозможно. Однако, появилась информация, что потребители в Китае не останутся без флагмана NVIDIA, компания просто подготовит новый вариант, отвечающий ограничениям.

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Ресурс Wccftech сообщает со ссылкой на свои источники и информацию авторитетного Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера @Zed__Wang о подготовке модели GeForce RTX 4090 D. Она будет доступна только в Китае, а D, по предположениям, сокращение от Dragon. Утверждается, что карта будет основана на урезанном графическом процессоре AD102-250, а не полноценном AD102-300. Точные характеристики неизвестны, но, как отмечалось выше, показатель TPP нужно снизить чуть больше, чем на 10%. Скорее всего, в новом GPU просто отключат некоторое количество функциональных блоков. Цена варианта GeForce RTX 4090 D в Китае останется на уровне стандартной RTX 4090, утверждают в Wccftech.