Модели не называются, но, по слухам, это будут Radeon RX 7800/XT и RX 7700/XT.

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Многочисленные слухи указывали на планы компании AMD представить осенью новые игровые видеокарты в серии Radeon RX 7000. Наконец, слухи подтверждаются официальным заявлением генерального директора компании, во время обсуждения финансовых итогов за второй квартал 2023 года Лиза Су (Lisa Su) заявила: «В сегменте игровой графики во втором квартале мы расширили серию видеокарт Radeon 7000, выпустив на рынок модель массового сегмента RX 7600 для игр с разрешением 1080p. В третьем квартале мы планируем продолжить расширение ассортимента видеокарт RDNA 3, выпустив новые карты серии Radeon 7000 класса "для энтузиастов"», — передаёт VideoCardz. При этом ресурс напоминает, что видеокарты RX 7900 позиционируются компанией, как решения для «супер-энтузиастов».

По ряду прогнозов, первыми осенью появятся модели Radeon RX 7800 и RX 7700, затем к ним может присоединиться RX 7800 XT. Ранние результаты тестов от инсайдеров позволяли предположить, что RX 7800 станет заменой RX 6800 XT и будет конкурировать с GeForce RTX 4070 от NVIDIA. Это место уже заняла RX 7900 GRE, тем не менее, данная модель в первую очередь ориентирована на китайский рынок, а в других регионах будет продаваться в составе готовых ПК. Что касается RX 7700, ей прочат уровень производительности между RX 6700 XT и RX 6800, а также конкуренцию с GeForce RTX 4060 Ti. Одним из преимуществ решений AMD будет больший объём видеопамяти и большая пропускная способность, так RX 7800 приписывают 16 ГБ быстрой GDDR6 с шиной 256-бит, а RX 7700 — 12 ГБ 192-битной GDDR6.