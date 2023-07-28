Урезанная версия RX 7900 XT c 16 ГБ видеопамяти.

Кроме первого 3D V-Cache процессора для ноутбуков, AMD представила на выставке ChinaJoy 2023 в Китае новую настольную видеокарту Radeon RX 7900 GRE. Прогнозы инсайдеров о подготовке данной модели сбылись, но были не совсем точными. Прежде чем перейти к характеристикам стоит отметить, что, хотя модель сейчас преимущественно продвигается в Китае, её продажи не будут ограничены этим рынком, так Wccftech сообщает, что RX 7900 GRE будет доступна в США, а там, глядишь, доберётся и до других регионов. На старте продаж свои решения представили такие партнёры AMD, как PowerColor, Sapphire и XFX.

AMD Radeon RX 7900 GRE можно рассматривать, как урезанную RX 7900 XT. Используемый в модели GRE вариант графического процессора Navi 31 предлагает 80 вычислительных блоков Compute Unit (CU) и 5120 потоковых процессоров Stream Processors (SP) против 84 CU и 5320 SP в модели XT. На первый взгляд, небольшая разница, но есть ещё одно отличие — базовую частоту Navi 31 в модели GRE снизили на 730 МГц, а пиковую на 400 МГц. Также модель GRE получает меньше памяти, 16 ГБ 256-битной GDDR6 с общей пропускной способностью 576 ГБ/с.

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Судя по материалам из презентации, RX 7900 GRE считается преемником RX 6800 XT и быстрее этой модели прошлого поколения в 1440p разрешении на 13% в среднем и до 26% в отдельных играх, а благодаря технологии масштабирования FSR можно играть в 4K с трассировкой лучей.

В обзоре от китайского издания EXPreview можно взглянуть на фото печатной платы эталонного исполнения Radeon RX 7900 GRE, похоже, что графический процессор Navi 31 в этой модели действительно уменьшился. По результатам тестов от EXPreview, производительность RX 7900 GRE в играх зачастую выше, чем у GeForce RTX 4070 от NVIDIA.

В традиционной растеризации при разрешении 2K Radeon RX 7900 GRE в среднем на 15% быстрее GeForce RTX 4070, а, например, в Cyberpunk 2077, опережает конкурента на 21%. В 4K разрешении RX 7900 GRE опережает RTX 4070 на 13…37 %, немного отставая лишь в Diablo 4. С трассировкой лучей в 2K разрешении победителя определить сложно, так RX 7900 GRE проигрывает в Cyberpunk 2077 около 19%, находится на том же уровне в Metro: Exodus Enhanced Edition и F1 22, выигрывает в Far Cry 6. В 4K разрешении с трассировкой RX 7900 GRE лучше на 4,7%.

Что касается цен, в Китае Radeon RX 7900 GRE будет доступна по цене от 5299 юаней (примерно 67000 рублей на момент написания), в США — от 649 долларов.