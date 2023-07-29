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AMD Radeon RX 7900 GRE появились в Европе в составе готовых ПК
Ожидалось, что видеокарта будет доступна только в Китае и США.

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Источник: AMD / Wccftech

Сообщалось, что представленная AMD в Китае видеокарта Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) появится в продаже в США, о других регионах было неизвестно, но модель уже заметили в Европе, правда в составе готовых ПК, передаёт VideoCardz со ссылкой на издание PC Games Hardware. Похоже, что за пределами Китая заполучить RX 7900 GRE можно только в составе готовых ПК, аналогично, как и в случае с новым процессором Ryzen 5 7500F, который выпустили на прошлой неделе.

Источник: MemoryPC / VideoCardz

Первые появившиеся в Европе системы с AMD Radeon RX 7900 GRE на борту предлагаются компанией MemoryPC. Одна из конфигураций оснащается процессором AMD Ryzen 7 5700X, материнской платой B550, а также 16 ГБ памяти DDR4, другая система использует Intel Core i9-12900K и материнскую плату Z790 в сочетании с 32 ГБ памяти DDR5. Не самые современные решения, но достаточно производительные, чтобы реализовать потенциал RX 7900 GRE. Стоят такие системы 1149 и 1849 евро соответственно и это на 250 евро дешевле аналогичных систем с RX 7900 XT, отмечают специалисты.

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Обзоры AMD Radeon RX 7900 GRE в большом ассортименте появились на китайских технологических ресурсах, но в большинстве из них основной акцент сделан на сравнении с GeForce RTX 4070 от NVIDIA. В целом, для игр RX 7900 GRE кажется более выгодным вариантом.

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#amd #видеокарты #amd radeon rx
Источник: videocardz.com
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