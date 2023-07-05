За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Введение

Изображение от Freepik

Выбор правильной связки процессора и видеокарты становится одним из ключевых моментов при сборке или обновлении компьютера. Это два основных компонента, которые в значительной степени определяют производительность вашей системы, особенно если вы занимаетесь тяжелыми задачами, такими как графический дизайн или видеомонтаж.

реклама

Цель этой статьи - представить вам топ-15 связок процессор-видеокарта на 2023 год, которые были выбраны нейросетью ChatGPT на основе их производительности, цены, отзывов пользователей. Я постараюсь дать вам полное представление о каждой связке, чтобы помочь вам сделать обоснованный выбор в соответствии с вашими потребностями и бюджетом.

Важно отметить, что рейтинг от нейросети не является абсолютной истиной, да и вообще это больше эксперимент. Всегда стоит учитывать индивидуальные потребности и предпочтения при выборе компонентов для вашего компьютера.

рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60





Понятие процессор-видеокарта

Переходим к понятию "связка процессор-видеокарта". Этот термин обозначает комбинацию двух ключевых компонентов компьютера: центрального процессора (CPU) и графического процессора (GPU), или видеокарты. Эти два элемента вместе определяют производительность вашего компьютера в задачах, требующих высокой вычислительной мощности.

реклама

Процессор является "мозгом" компьютера, обрабатывающим большинство инструкций и данных. Видеокарта, с другой стороны, специализируется на обработке графики и изображений, особенно в играх и приложениях с интенсивной графикой. Вместе они работают, чтобы обеспечить плавную и быструю работу вашего компьютера.

Правильный выбор связки процессор-видеокарта имеет решающее значение для обеспечения оптимальной производительности. Если процессор слишком слаб для вашей видеокарты, он может ограничивать ее потенциал . Это может привести к снижению производительности и неприятным задержкам в приложениях. С другой стороны, если видеокарта слишком слаба для вашего процессора, вы не сможете полностью ощущать его мощность.

Поэтому важно найти правильное соотношение между процессором и видеокартой, чтобы обеспечить максимальную производительность. Это требует понимания спецификаций каждого компонента и того, как они взаимодействуют друг с другом. Нейросеть это все не волнует, она просто анализирует данные из интернета и представляет ответ.

Связки

Итак, давайте рассмотрим топ 15 связок процессор-видеокарта от нейросети ChatGPT-4, разделенных на три категории: низкобюджетные, среднебюджетные и высокобюджетные.

Низкобюджетные связки:

реклама

1. AMD Ryzen 3 3200G + NVIDIA GeForce GT 1030: Это набор для базовых компьютерных задач. Процессор с 4 ядрами и видеокарта среднего класса с 2 ГБ видеопамяти обеспечивают стабильную работу в офисных приложениях и просмотре видео.

2. Intel Core i3-9100F + AMD Radeon RX 570: Сочетание 4-ядерного процессора Intel и видеокарты AMD среднего класса с 4 или 8 ГБ видеопамяти обеспечивает более высокую производительность, что позволяет работать с более требовательными к ресурсам приложениями.

3. AMD Ryzen 5 3400G + NVIDIA GeForce GTX 1650: Этот набор обеспечивает улученную производительность для мультимедиа и графических приложений, благодаря 4-ядерному процессору с 8 потоками и более мощной видеокартой с 4 ГБ видеопамяти.

4. Intel Core i5-9400F + AMD Radeon RX 580: Эта комбинация предлагает улучшенную производительность для графических приложений и мультимедиа, благодаря 6-ядерному процессору и видеокарте высокого класса с 8 ГБ видеопамяти.

реклама

5. AMD Ryzen 3 3300X + NVIDIA GeForce GTX 1660: Этот набор предлагает более высокую производительность для графических приложений и мультимедиа, благодаря 4-ядерному процессору с 8 потоками и более мощной видеокартой с 6 ГБ видеопамяти.

Среднебюджетные связки:

6. AMD Ryzen 5 3600 + NVIDIA GeForce RTX 2060: Эта комбинация предлагает превосходную производительность для требовательных графических приложений и мультимедиа, благодаря 6-ядерному процессору с 12 потоками и видеокарте с поддержкой трассировки лучей и 6 ГБ видеопамяти.





7. Intel Core i5-10400F + AMD Radeon RX 5600 XT: Этот набор предлагает отличную производительность для требовательных графических приложений и мультимедиа, благодаря 6-ядерному процессору с 12 потоками и видеокарте высокого класса с 6 ГБ видеопамяти.





8. Ryzen 7 3700X + NVIDIA GeForce RTX 2070 Super: Эта комбинация предлагает превосходную производительность для требовательных графических приложений и мультимедиа, благодаря 8-ядерному процессору с 16 потоками и видеокарте с поддержкой трассировки лучей и 8 ГБ видеопамяти.





9. Intel Core i7-9700K + AMD Radeon RX 5700 XT: Этот набор предлагает высокую производительность для требовательных графических приложений и мультимедиа, благодаря 8-ядерному процессору и видеокарте высокого класса с 8 ГБ видеопамяти.





10. AMD Ryzen 5 5600X + NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti: Эта комбинация предлагает превосходную производительность для требовательных графических приложений и мультимедиа, благодаря 6-ядерному процессору с 12 потоками и видеокарте с поддержкой трассировки лучей и 8 ГБ видеопамяти.

Высокобюджетные связки:

11. Intel Core i7-10700K + NVIDIA GeForce RTX 3070: Этот набор предлагает высокую производительность для требовательных графических приложений и мультимедиа, благодаря 8-ядерному процессору с 16 потоками видеокарте с поддержкой трассировки лучей и 8 ГБ видеопамяти.





12. AMD Ryzen 9 5900X + NVIDIA GeForce RTX 3080: Эта комбинация предлагает превосходную производительность для требовательных графических приложений и мультимедиа, благодаря 12-ядерному процессору с 24 потоками и видеокарте с поддержкой трассировки лучей и 10 ГБ видеопамяти.





13. Intel Core i9-10900K + AMD Radeon RX 6900 XT: Этот набор предлагает высокую производительность для требовательных графических приложений и мультимедиа, благодаря 10-ядерному процессору с 20 потоками и видеокарте высокого класса с 16 ГБ видеопамяти.





14. AMD Ryzen 9 5950X + NVIDIA GeForce RTX 3090: Эта комбинация предлагает превосходную производительность для требовательных графических приложений и мультимедиа, благодаря 16-ядерному процессору с 32 потоками и видеокарте с поддержкой трассировки лучей и 24 ГБ видеопамяти.





15. Intel Core i9-11900K + NVIDIA GeForce RTX 3090: Этот набор предлагает высокую производительность для требовательных графических приложений и мультимедиа, благодаря 8-ядерному процессору с 16 потоками и видеокарте с поддержкой трассировки лучей и 24 ГБ видеопамяти.

Выводы

Я не одобряю львиную долю этих связок, в процессе написания статьи я понял, что GPT-4 совершенно не разбирается в компьютерных компонентах, теперь это знаете и вы.