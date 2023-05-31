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Недавно мною была написана статья о росте цен на компьютерные комплектующие как во всём мире, так и в России в частности. В ней были рассмотрены несколько примеров повышения стоимости видеокарт, процессоров и оперативной памяти, а также корпусов и блоков питания для персональных компьютеров. Кроме того, были рассмотрены и причины, которые на это повлияли. Среди них - курс доллара, нежелание производителей со временем снижать цены на свою продукцию, да и в целом увеличение стоимости компонентов, а также неспособность или нежелание разработчиков оптимизировать свои игры.

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К сожалению, многие читатели обратили свое внимание в статье только на стоимость видеокарт и курс доллара и, ухватившись за это, принялись опровергать это в комментариях. Одни не замечают подорожания, другие считают, что стало дешевле, да и в целом - сейчас огромный выбор комплектующих по адекватным ценам. Собственно, это и побудило меня на написание текущей статьи, как ответ на комментарии читателей. Всё написанное ниже - не претендует на экспертное мнение и является исключительно субъективным взглядом на текущее положение дел.

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Так вот, хотел бы начать с того, как за последние годы увеличилась средняя стоимость видеокарт. С грустью вспоминаются времена, когда выходили такие видеокарты, как GTX 680, 780Ti, 980Ti и 1080Ti... На тот момент мы получали практически топовый графический ускоритель стоимостью около 600 долларов. При этом на смену пред-топу предыдущего поколения приходил, по сути, новый мидл в лице gtx 770/970/1070 стоимостью около 350 долларов, а новый пред-топ давал прибавку производительности в 50-60% по отношению к старому.

Однако, эти времена закончились с приходом видеокарт серии RTX осенью 2018 года. Тогда, нам предложили RTX 2080Ti обладающую новыми технологиями, которая оказалась производительнее 1080Ti всего на 25-30%, при этом стала в два раза дороже и достигала стоимости в 1200 долларов. RTX 2070 уже стоила 500 USD, но не дотягивала до 1080Ti, а более близкая по производительности RTX 2080 предлагалась по цене уже в 700 долларов. Всё это выглядело очень печально, но с этого момента такие цены стали нормой.

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Далее, мы увидели RTX 3080Ti за 1200 USD, а теперь за эти же деньги получили RTX 4080. Предполагаю, что RTX 4080Ti мы увидим по цене уже в 1400 долларов. Раньше мы получали видеокарту такого уровня всего за 600 USD, а сегодня за эти деньги нам предлагают 3070/3070Ti, которые всего на 40-50% быстрее пред-топа шестилетней давности... Ах да, ещё же есть RTX 4070 за те же 600$, только вот в нынешних реалиях - её цена в рублях российской рознице примерно равна 800-850 долларов, а за эти деньги она уже никому не интересна. Как и вышедшая недавно RTX 460 Ti, по рекомендуемой цене в 399 долларов и от 540$ в российской рознице, с производительностью чуть выше RTX 3060 Ti. Честно говоря, как мне кажется - GTX 1080Ti была последним адекватным предложением по соотношению цена/производительность.





Справедливости ради, стоит отметить, что компания AMD так же пошла по следам Nvidia и давно уже не является "корпорацией добра".

И глядя на всё изложенное выше, можно ли спорить с тем, что стоимость видеокарт за последнее время достаточно сильно выросла, в том числе, и с поправкой на курс доллара и цены в рублях?

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На самом деле, рост цен на видеокарты (да и прочие комплектующие) на фоне роста курса доллара, заслуживает отдельного разговора. Я думаю, многие знают и помнят, как наши российские ритейлеры задирают цены на комплектующие, при малейшем скачке курса доллара в сторону повышения. И как неохотно они эти цены потом снижают, уже при росте курса рубля, аргументируя это тем, что компоненты были закуплены по высоким ценам, по высокому курсу доллара и продавать себе в убыток никто не хочет. Однако, противоположная ситуация почему-то не прослеживается - зачем моментально задирать цены при падении рубля, если всё было закуплено по старому курсу? Ну, по их же логике? Вопрос риторический и ответ всем понятен.

Также, хотел бы привести ещё несколько примеров подорожания различных комплектующих за последние пару лет. Эти примеры основаны исключительно на ситуациях, с которыми столкнулся я сам. Например, 1,5-2 года назад я помогал своему знакомому собирать ПК в корпусе MetallicGear NEO Air, который на тот момент стоил около 4500 рублей. На сегодняшний день данный корпус стоит 7-8 тыс. рублей. В то же время приобретался кулер для процессора ID-COOLING SE-224-XT Basic по цене 1200 рублей, а сегодня его стоимость уже составляет 1800 рублей. Также, вспоминается блок питания Cougar STX 700W стоимость 2700 рублей пару лет назад, который сейчас продается от 4200 рублей... Вентиляторы для корпуса Arctic P12 PWM PST по 400 рублей за штуку, а сегодня от 700 рублей. Блок питания AeroCool AERO WHITE 700W за 3000 рублей чуть более года назад и около 4500 рублей сегодня. Примеров масса на самом деле - всё сразу не вспомнить, да и список получится внушительный. Однако, даже эти примеры указывают на повышение стоимости от 50% и выше. В целом же, средняя стоимость игрового ПК за последние годы стала несомненно выше.

Кроме всего перечисленного выше, нельзя обойти вниманием и тот факт, с какой ужасной оптимизацией в последние годы выходят игры. На самом деле, за последние 5-6 лет лично я не увидел какого-то выдающегося прорыва в уровне графики в играх. При этом, последние релизы становятся всё более требовательными к техническим характеристикам персональных компьютеров, заставляя пользователей приобретать новые более мощные устройства - с учётом повышения спроса, это тоже влияет на итоговую стоимость комплектующих.

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Прошу заметить, что в данной статье я не учитывал ситуации, когда цены на видеокарты достигали запредельных значений во времена майнинг-бума, который безусловно тоже внёс свой вклад в текущее ценообразование на рынке видеокарт. Также, я не учитывал резкое подорожание комплектующих, весной прошлого года - это, как и времена майнинг-бума, были временные явления, хотя и оставляющие свой след.