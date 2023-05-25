43000 рублей просят за самую дешевую версию RTX 4060 Ti

Недавно компания NVIDIA представила свою новую игровую видеокарту - GeForce RTX 4060 Ti, которая, согласно заявлениям производителя, должна стать идеальным решением для средне-бюджетных компьютеров. Ещё вчера RTX 4060 Ti появилась в продаже за рубежом, а мы увидели первые обзоры нового графического ускорителя.

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Сегодня же, новую видеокарту от компании Nvidia можно приобрести в России, правда стоимость немного отличается от рекомендованных 399 долларов - самую недорогую версию RTX 4060 Ti можно приобрести за 42 990 рублей, что составляет примерно 540$.

На российском рынке представлено уже более 10 моделей видеокарт GeForce RTX 4060 Ti от популярных производителей - MSI, Palit, Asus и Gigabyte. Стоимость новинок различается в зависимости от магазина и модели видеокарты и находится в пределах от 43 до 52 тысяч рублей.

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Напомним, что GeForce RTX 4060 Ti предлагает производительность на уровне RTX 3070 и RX 6750 XT за те же самые деньги и всего на 10% опережает своего предшественника RTX 3060 Ti и RX 6700 XT, которые можно приобрести по цене от 35 000 рублей. А выбор, как всегда остается за вами.