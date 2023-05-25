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RTX 4060 Ti уже в продаже в России по цене от 540$
43000 рублей просят за самую дешевую версию RTX 4060 Ti
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RTX 4060 Ti сразу со скидкой 10 000р
4060 Ti дешевле 50 тр в Ситилинке
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Недавно компания NVIDIA представила свою новую игровую видеокарту - GeForce RTX 4060 Ti, которая, согласно заявлениям производителя, должна стать идеальным решением для средне-бюджетных компьютеров. Ещё вчера RTX 4060 Ti появилась в продаже за рубежом, а мы увидели первые обзоры нового графического ускорителя.

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Сегодня же, новую видеокарту от компании Nvidia можно приобрести в России, правда стоимость немного отличается от рекомендованных 399 долларов - самую недорогую версию RTX 4060 Ti можно приобрести за 42 990 рублей, что составляет примерно 540$.

На российском рынке представлено уже более 10 моделей видеокарт GeForce RTX 4060 Ti от популярных производителей - MSI, Palit, Asus и Gigabyte. Стоимость новинок различается в зависимости от магазина и модели видеокарты и находится в пределах от 43 до 52 тысяч рублей. 

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4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Напомним, что GeForce RTX 4060 Ti предлагает производительность на уровне RTX 3070 и RX 6750 XT за те же самые деньги и всего на 10% опережает своего предшественника RTX 3060 Ti и RX 6700 XT, которые можно приобрести по цене от 35 000 рублей. А выбор, как всегда остается за вами.

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#nvidia #видеокарты #geforce #rtx #rtx 4060 ti #цены на видеокарты
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RTX 4060 Ti уже в продаже в России по цене от 540$
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