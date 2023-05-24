При этом потребление новой видеокарты заметно ниже даже RTX 3060

Издание ITHome опубликовало результаты своего теста видеокарты GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition от NVIDIA. Для проведения теста специалисты использовали систему с процессором Intel Core i9-13900KS, материнской платой CVN Z790D5 GAMING FORZEN V20 и двумя модулями оперативной памяти CVN DDR5 общим объемом 32 ГБ.

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После пятнадцатиминутного стресс-теста температура графического процессора стабилизировалась на отметке 66,8 °C, а температура чипов видеопамяти достигла 78,2 °C. При этом энергопотребление видеокарты составило 160 Вт, что не только ниже, чем у RTX 3060 Ti, но даже ниже, чем у RTX 3060. Эксперты издания предполагают, что при использовании процессора уровня Intel Core i5 или AMD Ryzen 5 c TDP в пределах 100 Вт, будет достаточно блока питания мощностью 450 Вт.





По результатам теста 3DMark FireStrike Extreme DX11 новинка показала результат в 16 194 балла, в то время как RTX 3060 Ti набрала 14 533 баллов - превосходство составляет около 10%.





Аналогично, в тесте 3DMark TimeSpy DX12 видеокарта RTX 4060 Ti набрала 13 653 балла, что превосходит результаты ее предшественника на те же 10%.





В тесте трассировки лучей 3DMark Portal Royal RTX 4060 Ti продемонстрировала результат в 8056 баллов, опередив RTX 3060 Ti на 10%, которая набрала 7158 баллов.

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