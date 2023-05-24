Издание ITHome опубликовало результаты своего теста видеокарты GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition от NVIDIA. Для проведения теста специалисты использовали систему с процессором Intel Core i9-13900KS, материнской платой CVN Z790D5 GAMING FORZEN V20 и двумя модулями оперативной памяти CVN DDR5 общим объемом 32 ГБ.
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После пятнадцатиминутного стресс-теста температура графического процессора стабилизировалась на отметке 66,8 °C, а температура чипов видеопамяти достигла 78,2 °C. При этом энергопотребление видеокарты составило 160 Вт, что не только ниже, чем у RTX 3060 Ti, но даже ниже, чем у RTX 3060. Эксперты издания предполагают, что при использовании процессора уровня Intel Core i5 или AMD Ryzen 5 c TDP в пределах 100 Вт, будет достаточно блока питания мощностью 450 Вт.
По результатам теста 3DMark FireStrike Extreme DX11 новинка показала результат в 16 194 балла, в то время как RTX 3060 Ti набрала 14 533 баллов - превосходство составляет около 10%.
Аналогично, в тесте 3DMark TimeSpy DX12 видеокарта RTX 4060 Ti набрала 13 653 балла, что превосходит результаты ее предшественника на те же 10%.
В тесте трассировки лучей 3DMark Portal Royal RTX 4060 Ti продемонстрировала результат в 8056 баллов, опередив RTX 3060 Ti на 10%, которая набрала 7158 баллов.