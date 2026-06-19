Совсем недавно игровая индустрия переживала период активного развития: NVIDIA регулярно выпускала новые видеокарты, а прирост производительности на 50–70% казался чем-то естественным. Но теперь ситуация изменилась.

Аналитик и ведущий YouTube-канала Hardware Unboxed Стив провёл масштабное исследование, которое показало, что эпоха быстрого роста производительности видеокарт осталась позади. Давайте попробуем разобраться, почему же это произошло и как это все отразится на обычных пользователях.

Два десятилетия эволюции GeForce: от триумфа к застою

реклама





Если оглянуться назад, в период с 2000 по 2010 год, то можно увидеть почти идеальную картину. В те времена NVIDIA не была крупной компанией с многомиллиардной капитализацией, а оставалась относительно небольшим игроком на рынке с оборотом в 3–4 миллиарда долларов. Компания активно боролась за внимание геймеров, регулярно обновляя свои продукты, и добивалась впечатляющих результатов. Переход на новый техпроцесс давал значительные преимущества: производительность росла, а цены оставались относительно стабильными.

Давайте вспомним яркие примеры того периода: видеокарта GTX 285 оказалась на 60% быстрее своего предшественника, а GTX 580 продемонстрировала прирост в 70%. Эти показатели воодушевляли пользователей, так как они понимали, что через год-другой смогут значительно улучшить свои игровые возможности, не переплачивая за это слишком много.

Что пошло не так: ключевых проблемы 2020‑х

Однако к началу 2020-х годов ситуация кардинально изменилась. На пути прогресса возникло сразу несколько серьёзных препятствий.

реклама





Во-первых, стоимость кремниевых пластин за последнее десятилетие увеличилась примерно на 400%. Это сделало увеличение чистой производительности дорогостоящим и сложным.

Во-вторых, разработка новых архитектур теперь занимает от двух до трёх лет вместо прежних двенадцати месяцев.

В-третьих, эффект от перехода на новые нормы литографии стал значительно менее выраженным.

Конкретные цифры: падение эффективности налицо

Чтобы понять, насколько сильно всё изменилось, достаточно взглянуть на то, как развивались флагманские решения. После того как GTX 1080 Ti продемонстрировала впечатляющие результаты, увеличив производительность на 70% при сохранении прежнего уровня энергопотребления, последовал заметный спад эффективности.

реклама





В свою очередь RTX 2080 Ti обеспечила уже лишь около 30% прироста FPS, а её стоимость при этом возросла на немалые 40%. Характеристики RTX 5090, выпущенной спустя три года после RTX 4090, выглядят ещё менее радужно: те же 30% прироста производительности, но уже при энергопотреблении около 600 Вт, что примерно на 30% больше, чем у предыдущих моделей.

Средний сегмент: апгрейд больше не имеет смысла?

В среднем ценовом сегменте наблюдается особенно тревожная тенденция. Для рядового пользователя приобретение новой видеокарты становится практически бессмысленным

Раньше обновление видеокарты каждые 12–18 месяцев было привычным делом. Геймеры с нетерпением ожидали выхода новых моделей, чтобы ощутить заметный прирост производительности.

В настоящее время пользователи выбирают видеокарты с расчётом на пятилетний срок эксплуатации, который может быть увеличен до семи-восьми лет. Рынок меняется: пользователи больше не стремятся к приобретению новых моделей, а отдают предпочтение долговечности и универсальности.

ИИ как новый двигатель бизнеса — или как финансовая пирамида?

реклама





Пытаясь скрыть технологическую стагнацию, NVIDIA всё чаще акцентирует внимание на программных разработках. Такие технологии, как DLSS (Deep Learning Super Sampling) и генерация кадров (Frame Generation), направлены на создание иллюзии повышения производительности.

Эти технологии действительно способствуют улучшению игрового процесса. DLSS, например, позволяет рендерить кадры в более низком разрешении, а затем с помощью искусственного интеллекта «дорисовывать» детали до исходного качества. Это снижает нагрузку на графический процессор и увеличивает частоту кадров без необходимости наращивать чистую мощность чипа.

Однако Стив не ограничивается поверхностными замечаниями и подвергает жёсткой критике бизнес-модель компании, сравнивая её с классической финансовой пирамидой. По мнению Стива, NVIDIA искусно манипулирует общественным интересом к искусственному интеллекту, создавая иллюзию бесконечного спроса на свою продукцию.

В качестве наглядного примера аналитик приводит сделку на сумму 5,4 миллиарда долларов, заключённую с компанией Valor. Эта компания-посредник фактически перепродает ускорители стартапу xAI Илона Маска. При этом сама NVIDIA вложила в Valor 1,9 миллиарда долларов из собственных средств.

Какие преимущества это даёт компании? Она может быстро списывать физические запасы со своего баланса и фиксировать рекордные доходы. На первый взгляд всё выглядит замечательно: продажи увеличиваются, инвесторы радуются. Но за этим может скрываться желание получить как можно больше денег до того, как пузырь искусственного интеллекта лопнет.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Что дальше?

Когда интерес к искусственному интеллекту утихнет (а Стив полагает, что это неизбежно), NVIDIA будет вынуждена обратиться к своей основной аудитории — любителям компьютерных игр. Однако, как отмечает аналитик, пользователи уже не смогут рассчитывать на прежние темпы технологического прогресса. Ограничения, накладываемые полупроводниковой индустрией, высокая стоимость инноваций и смещение приоритетов компании в сторону искусственного интеллекта уже сделали своё дело.

Что же ждёт индустрию в будущем? Возможно, мы вступим в эпоху, когда прогресс будет измеряться не в двукратном увеличении производительности, а в небольших усовершенствованиях и программных хитростях. Видеокарты станут более долговечными, апгрейды — менее частыми, а геймеры — более рациональными.

Время бурного развития прошло, но индустрия не остановилась — она просто изменилась. Эра «революций каждый год» закончилась, и мы вступаем в эпоху «эволюции по чуть-чуть». Для некоторых это может быть разочарованием, но для других — возможностью пересмотреть свой подход к сборке компьютера и сосредоточиться на других компонентах системы. В любом случае, перемены уже начались, и не замечать их было бы неправильно.

P. S.

Даже в условиях стагнации на рынке видеокарт можно собрать отличный игровой ПК — главное грамотно подобрать компоненты.

Для Full HD/2K‑гейминга подойдёт видеокарта GeForce RTX 5060 — она обеспечит достаточно высокий FPS без чрезмерного энергопотребления. Для 4K и стриминга стоит выбрать более мощную модель GeForce RTX 5070 Ti с запасом производительности.

К ним хорошо подойдут несколько процессоров на выбор: Intel Core Ultra 5 245K или Ryzen 5 9600X — с отличной многопоточной производительностью для сборки «на вырост», AMD Ryzen 7 9800X3D или более доступная альтернатива в виде Ryzen 7 7800X3D — для максимальной отдачи в требовательных играх.

Дополнит сборку быстрый NVMe SSD: он обеспечит моментальную загрузку игр и плавный геймплей. Выбирайте между сбалансированными моделями и сверхбыстрыми накопителями — например A-Data Legend 960 и Samsung 990 Pro.

Так что, несмотря на все сложности в индустрии, собрать комфортный игровой ПК в 2026 году всё ещё реально. Главное — ориентироваться не на громкие обещания, а на реальные тесты и честные отзывы.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeWEjyJGi

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeWEjyJGo

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeWEjyJM6

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeWEjyJM9

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeWEjyJRZ

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeWEjyJVu

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeWEjyJaL

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzeWEjyJaT