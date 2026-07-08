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ADATA прогнозирует очередной этап роста цен на ОЗУ и накопители в третьем квартале 2026 года
ADATA прогнозирует рост цен на память в III квартале: DRAM +20–30 %, NAND +35–40 %. Главная причина — спрос со стороны ИИ и перераспределение мощностей. Дефицит продлится до 2028 года.
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Тайваньский производитель модулей оперативной памяти и твердотельных накопителей, компания ADATA Technology, прогнозирует очередное значительное повышение цен на компьютерные компоненты во второй половине текущего года. Так, согласно прогнозам руководства компании, цена на чипы DRAM может возрасти на 20–30% уже в третьем квартале текущего года. В то же время, стоимость флеш-памяти типа NAND может увеличиться на 35–40%.

Ключевым фактором, влияющим на увеличение стоимости, остаётся значительный интерес со стороны индустрии искусственного интеллекта. Производители полупроводников, такие как Samsung, SK hynix и Micron, активно оптимизируют свои производственные процессы. В приоритете — выпуск дорогостоящих и высокопроизводительных решений, таких как HBM (High-Bandwidth Memory), которые критически важны для обучения нейронных сетей и работы центров обработки данных.

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Вследствие этого объемы выпуска стандартной потребительской памяти снижаются. Это приводит к острой нехватке обычных модулей оперативной памяти и твердотельных накопителей, что, в свою очередь, неизбежно приводит к их дальнейшему подорожанию. В компании ADATA отмечают, что сложившаяся ситуация — это не временное явление на рынке. Согласно внутренним прогнозам компании, дефицит микросхем сохранится как минимум до 2028 года.

Чтобы избежать проблем с поставками комплектующих, ADATA заключила долгосрочные контракты на приобретение чипов с ведущими мировыми производителями, такими как Samsung, SK hynix и Micron. Благодаря этому компания сможет обеспечить своих партнёров необходимыми компонентами и минимизировать риски, связанные с колебаниями цен на спотовом рынке.

Однако мировой кризис в сфере поставок не оказывает негативного влияния на финансовые показатели ADATA. Компания продолжает демонстрировать впечатляющие результаты: доход за последний отчётный период вырос на 13,2 % по сравнению с предыдущим кварталом, а в годовом выражении этот показатель увеличился на внушительные 212 %. Растущий спрос на готовые модули DDR5 и NVMe-накопители позволяет компании перекладывать увеличивающуюся стоимость чипов на конечные продукты без ущерба для рентабельности.

Прогноз ADATA служит опережающим индикатором для всего розничного рынка компьютерных комплектующих. Поскольку дефицит затрагивает базовые компоненты, пользователям стоит быть готовыми к очередному заметному росту цен на готовую продукцию: модули оперативной памяти стандарта DDR4 и DDR5, внутренние SSD-накопители всех форм-факторов (SATA, M.2), внешние жёсткие диски и портативные SSD, а также готовые системы — игровые ПК, ноутбуки и рабочие станции, производители которых начнут закладывать возросшие затраты в финальный ценник.

#рост цен на память #дефицит dram #рост цен на оперативную память #рост цен на ssd
Источник: wccftech.com
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